«Зенит» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Дивеева (Иван Карпов)
«Зенит» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Дивеева.
«Зенит» ведет переговоры с ЦСКА о переходе защитника Игоря Дивеева, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Ранее петербургский клуб уже пытался подписать Дивеева летом, за него предлагали 9+3 млн евро.
Отмечается, что «Зениту» нужен минимум один центральный защитник с российским паспортом, который готов сразу же давать результат.
Дивеев проводит 8-й сезон в составе ЦСКА. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
