«Зенит» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Дивеева (Иван Карпов)

«Зенит» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Дивеева.

«Зенит » ведет переговоры с ЦСКА о переходе защитника Игоря Дивеева , сообщает инсайдер Иван Карпов.

Ранее петербургский клуб уже пытался подписать Дивеева летом, за него предлагали 9+3 млн евро.

Отмечается, что «Зениту» нужен минимум один центральный защитник с российским паспортом, который готов сразу же давать результат.

Дивеев проводит 8-й сезон в составе ЦСКА. Его подробная статистика – здесь .