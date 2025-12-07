Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»

Сергей Лапочкин: фол Косты на Глебове – хорошая желтая, Левников простил.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что защитник «Краснодара » Диего Коста должен был получить желтую карточку за нарушение правил на полузащитнике ЦСКА Кирилле Глебове.

«Быки» победили армейцев (3:2) в матче 18‑го тура РПЛ .

На второй минуте Диего Коста в борьбе попал Глебову локтем в лицо. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым .

– Фол на Глебове – это не красная карточка?

– Нет, но это хорошая желтая.

Потом он [Левников] не показал карточку Игорю Дивееву. Кирилл на второй минуте простил одних, на четвертой – других.

Он посчитал, что на второй минуте рано карточки показывать, но это стопроцентная желтая, – сказал Лапочкин.