  • Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»

Сергей Лапочкин: фол Косты на Глебове – хорошая желтая, Левников простил.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что защитник «Краснодара» Диего Коста должен был получить желтую карточку за нарушение правил на полузащитнике ЦСКА Кирилле Глебове.

«Быки» победили армейцев (3:2) в матче 18‑го тура РПЛ.

На второй минуте Диего Коста в борьбе попал Глебову локтем в лицо. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

– Фол на Глебове – это не красная карточка?

– Нет, но это хорошая желтая.

Потом он [Левников] не показал карточку Игорю Дивееву. Кирилл на второй минуте простил одних, на четвертой – других.

Он посчитал, что на второй минуте рано карточки показывать, но это стопроцентная желтая, – сказал Лапочкин.

