ЦСКА – лидер в РПЛ по индексу «Вклад молодого игрока». «Зенит» предпоследний, «Спартак» – 9-й

ЦСКА стал лидером в Мир РПЛ по индексу «Вклад молодого игрока», сообщили в пресс-службе лиги.

Индекс определялся сыгранным временем, выходами в стартовом составе, результативными действиями и возрастом молодого игрока. В рейтинге учитывались футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2004 года и имеющие право выступать за сборную России.

По итогам 18 туров ЦСКА набрал 665,065 баллов. Вторую строчку занял «Пари НН» (300,070), третье – «Локомотив» (140,258). «Спартак» занял 9-е место (49,249). «Зенит» стал предпоследним (1,049). «Ахмат» – последний (0).

Лучшим футболистом в рейтинге стал хавбек ЦСКА Матвей Кисляк (96,692). На втором месте – полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (95,191), третий – хавбек армейцев Кирилл Глебов (68,830).

Всего в РПЛ сыграло 67 молодых футболиста, для 26 из которых это был дебют в лиге.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...34248 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал РПЛ
