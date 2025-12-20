ФИФА наложила трансферный бан на «Аль-Наср» из-за долга в 9 млн евро перед «Ман Сити» по Лапорту
ФИФА наложила трансферный бан на «Аль-Наср» Роналду.
ФИФА наложила трансферный бан на «Аль-Наср» Криштиану Роналду.
Причиной запрета стала задолженность в 9 миллионов евро перед «Ман Сити» по трансферу Эмерика Лапорта в 2023 году.
«Аль-Наср» должен был совершить платеж 31 августа.
Опубликовано: Sports
Источник: Arriyadiyah
