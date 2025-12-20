  • Спортс
5

Вольтемаде дважды забил «Челси» – это его первый дубль за «Ньюкасл». Ник – лучший бомбардир команды в АПЛ

Вольтемаде забил 8 голов в 23 матчах за «Ньюкасл».

Ник Вольтемаде забил 8 голов в 23 матчах за «Ньюкасл».

Форвард забил два гола ворота «Челси» в рамках АПЛ. Это его первый дубль за «Ньюкасл».

Вольтемаде сделал первый дубль за «Ньюкасл», у него 9 голов в 23 матчах. Он лучший бомбардир команды в АПЛ (7 мячей).

Напомним, что летом «Ньюкасл» за рекордные 85+5 млн евро купил Вольтемаде у «Штутгарта». Подробная статистика Ника – здесь.

Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

