Вольтемаде дважды забил «Челси» – это его первый дубль за «Ньюкасл». Ник – лучший бомбардир команды в АПЛ
Вольтемаде забил 8 голов в 23 матчах за «Ньюкасл».
Ник Вольтемаде забил 8 голов в 23 матчах за «Ньюкасл».
Форвард забил два гола ворота «Челси» в рамках АПЛ. Это его первый дубль за «Ньюкасл».
Вольтемаде сделал первый дубль за «Ньюкасл», у него 9 голов в 23 матчах. Он лучший бомбардир команды в АПЛ (7 мячей).
Напомним, что летом «Ньюкасл» за рекордные 85+5 млн евро купил Вольтемаде у «Штутгарта». Подробная статистика Ника – здесь.
