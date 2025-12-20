Сперцян сделал фото со Златаном. «Краснодар» прокомментировал: «Эдо с фанатом 😎🤝»
Эдуард Сперцян сфотографировался со Златаном Ибрагимовичем.
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян встретился со Златаном Ибрагимовичем.
Российский футболист выложил совместную фотографию с экс-нападающим ряда европейских клубов, а ныне советником владельцев «Милана».
«Златан 🦁», – написал футболист сборной Армении.
«Эдо с фанатом 😎🤝», – прокомментировала фото пресс-служба «Краснодара».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
