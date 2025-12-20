  • Спортс
  Сперцян сделал фото со Златаном. «Краснодар» прокомментировал: «Эдо с фанатом 😎🤝»
Сперцян сделал фото со Златаном. «Краснодар» прокомментировал: «Эдо с фанатом 😎🤝»

Эдуард Сперцян сфотографировался со Златаном Ибрагимовичем.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян встретился со Златаном Ибрагимовичем.

Российский футболист выложил совместную фотографию с экс-нападающим ряда европейских клубов, а ныне советником владельцев «Милана».

«Златан 🦁», – написал футболист сборной Армении.

«Эдо с фанатом 😎🤝», – прокомментировала фото пресс-служба «Краснодара». 

Фото: https://t.me/EdoSpertsyan10_8/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
