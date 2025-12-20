  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: «Теперь надо опять вызывать Артема, но было смешно, когда он забил Гренаде. По справедливости надо вызвать и Кержакова. Можно и меня на тайм»
1

Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: «Теперь надо опять вызывать Артема, но было смешно, когда он забил Гренаде. По справедливости надо вызвать и Кержакова. Можно и меня на тайм»

Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: теперь надо опять вызывать Артема.

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о ситуации с Артемом Дзюбой и Александром Кержаковым. 

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«Нет, не удивлен. Засчитали? Значит, правильно сделали. Конечно, помню, что Дзюбу вызывали в сборную, чтобы он побил рекорд Кержакова. Вот теперь интересная ситуация. Тогда теперь надо опять вызывать Артема с каким-нибудь соперником. Но было смешно, когда Дзюба забил Гренаде. Тем более после всего того, что было.

Конфликт с Карпиным был давным-давно, потом вызвали Дзюбу, он забил, и больше не вызывали. Если Кержакову засчитали гол, на следующий год можно вызвать опять Артема, чтобы он опять забил (смеется). Тогда нужно поступить по справедливости – вызвать и Александра Кержакова в сборную. Можно и меня вдобавок на второй тайм (смеется)», – сказал Мостовой.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...34430 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Мостовой
logoАлександр Кержаков
logoСборная России по футболу
logoАкрон
logoАндрей Аршавин
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о голах Кержакова за сборную: «Было бы неплохо, чтобы и мне пару мячей тоже накинули»
сегодня, 11:58
Мостовой про трофей Сафонова: «Молодец, здорово, а что здесь такого? Мы же всю жизнь в футболе, сейчас этих кубков столько, каждый месяц проходят. Я спокойно к этому отношусь»
18 декабря, 13:06
Мостовой о сэйвах Сафонова: «Игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет. Работа вратаря в этом и заключается. Матвей молодец, что цепляется за свой шанс»
18 декабря, 11:12
Игнатьев о детском футболе: «Оторвите от каналов «экспертов», рассказывающих, как надо играть – и отправьте их в спортшколы. Представляете, если Мостовой, Титов, Аленичев пойдут в академии»
18 декабря, 07:19
Главные новости
«Ливерпуль» хочет вернуться в зону ЛЧ, «Тоттенхэм» – выбраться из положения середняка
53 секунды назадРеклама
«Зенит» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Дивеева (Иван Карпов)
11 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Леванте»
30 минут назадLive
Ямаль – лучший игрок мира по версии FourFourTwo. Холанд – 2-й, Кейн – 3-й, Дембеле – 4-й, Мбаппе – 5-й, Рафинья – 6-й, Хвича – 8-й, Беллингем – 12-й, Месси – 50-й, Роналду нет в списке
34 минуты назад
«Ньюкасл» – «Челси». 2:0 – Вольтемаде сделал дубль. Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
Вольтемаде дважды забил «Челси» – это его первый дубль за «Ньюкасл». Ник – лучший бомбардир команды в АПЛ
41 минуту назад
ФИФА наложила трансферный бан на «Аль-Наср» из-за долга в 9 млн евро перед «Ман Сити» по Лапорту
55 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном»
сегодня, 12:30Live
Флик о непопадании Рафиньи в команду года от ФИФА: «Это смешно, немыслимо и несправедливо. Он совершил 22 результативных действия в ЛЧ, его вклад был невероятен»
сегодня, 12:29
ЦСКА – лидер в РПЛ по индексу «Вклад молодого игрока». «Зенит» предпоследний, «Спартак» – 9-й
сегодня, 12:14
Ко всем новостям
Последние новости
Флик о возможном продлении контракта с «Барсой»: «Важно, чтобы президент мне доверял. Я очень рад работать в этом клубе, у меня прекрасные отношения с Деку»
1 минуту назад
Сперцян сфотографировался с Ибрагимовичем. «Краснодар» прокомментировал: «Эдо с фанатом 😎🤝»
10 минут назадФото
Фергюсон о Роналду: «Было понятно, что в нем есть что-то особенное – не только его навыки, но и желание быть лучшим. После каждой тренировки Криштиану практиковался бить штрафные»
сегодня, 12:21
Тео Эрнандес не хотел уходить из «Милана»: «Но когда звонит менеджер и говорит: «Если ты останешься, мы исключим тебя из состава», что я могу поделать? Я заслуживал лучшего отношения»
сегодня, 12:06
Франк Лебеф: «Бруну не может сравнивать себя с Тотти – тот провел всю карьеру в «Роме», забил 300 голов, выиграл ЧМ. Фернандеш – хороший игрок, не великий. Он не меняет игру, как Франческо»
сегодня, 11:41
Юрист Зайцев о трансфере Батракова в Европу: «Мы на низком старте»
сегодня, 11:32
Адейеми хотел сразу уйти в раздевалку после замены в игре с «Гладбахом», но его остановил Кель. «Дортмунд» оштрафует форварда: «Такую реакцию никто не хочет видеть. Карим сыграл плохо»
сегодня, 11:00
Комбаров об ужесточении лимита: «Это должно позитивно сказаться на русских футболистах. Многие будут говорить «дети лимита», но сейчас нужно развивать отечественных игроков»
сегодня, 10:46
Роман Шаронов: «ЦСКА будет бороться за чемпионство, если зимой добавит в каждую линию по игроку»
сегодня, 10:15
Сборная России выложила фото Дзюбы и Кержакова на фоне решения ФИФА переписать гол Аршавина Германии на Александра: «Просто архивное фото»
сегодня, 09:42Фото