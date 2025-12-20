Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: «Теперь надо опять вызывать Артема, но было смешно, когда он забил Гренаде. По справедливости надо вызвать и Кержакова. Можно и меня на тайм»

Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: теперь надо опять вызывать Артема.

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о ситуации с Артемом Дзюбой и Александром Кержаковым.

Ранее ФИФА подтвердила , что Александр Кержаков , а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«Нет, не удивлен. Засчитали? Значит, правильно сделали. Конечно, помню, что Дзюбу вызывали в сборную, чтобы он побил рекорд Кержакова. Вот теперь интересная ситуация. Тогда теперь надо опять вызывать Артема с каким-нибудь соперником. Но было смешно, когда Дзюба забил Гренаде. Тем более после всего того, что было.

Конфликт с Карпиным был давным-давно, потом вызвали Дзюбу, он забил, и больше не вызывали. Если Кержакову засчитали гол, на следующий год можно вызвать опять Артема, чтобы он опять забил (смеется). Тогда нужно поступить по справедливости – вызвать и Александра Кержакова в сборную. Можно и меня вдобавок на второй тайм (смеется)», – сказал Мостовой.