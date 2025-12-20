Ханс-Дитер Флик высказался о невключении Рафиньи в сборную года.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не понимает, почему вингер Рафинья Диас не попал в команду года по версии ФИФА.

«Для меня это немыслимо. Это не имеет большого значения, потому что я не очень высокого мнения о символических сборных, но решение ФИФА – это смешно.

То, что Рафинья не попал в состав, – это немыслимо. Он был очень важен для нас в прошлом сезоне. Он совершил 22 результативных действия в Лиге чемпионов, в главном турнире.

Если вы посмотрите на голы и результативные передачи, а также на его влияние, его вклад был невероятен. Это несправедливо по отношению к нему. Это смешно.

Я не могу поверить, что он не входит в число одиннадцати лучших игроков мира. После такого сезона он это заслужил. Это немыслимо», – сказал Флик.

