Фергюсон о Роналду: «Было понятно, что в нем есть что-то особенное – не только его навыки, но и желание быть лучшим. После каждой тренировки Криштиану практиковался бить штрафные»

Алекс Фергюсон: в Роналду было что-то особенное – его желание быть лучшим.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед » Алекс Фергюсон поделился воспоминаниями о работе с Криштиану Роналду .

– Криштиану Роналду очень лестно отозвался о вас в интервью Пирсу Моргану. Как вы оцениваете эти особые отношения?

– Это было фантастически. Иногда ты пересекаешься с исключительными игроками. Когда ему было 17 лет, уже было понятно, что в нем есть что-то особенное – не только его навыки, но и его желание быть лучшим. После каждой тренировки он практиковался бить штрафные. Он был феноменален.

– Сможет ли Роналду выиграть чемпионат мира в качестве своей «лебединой песни»?

– У Португалии хорошие игроки. Я всегда думаю о Бразилии в контексте чемпионате мира. Бразильские игроки — у меня были два молодых парня, близнецы, Рафаэл и Фабио. Они были первоклассно тренировались каждый день. В них есть сила, в бразильцах. Они каждый вечер часами играют на пляже. Я думаю, что тот, кто победит Бразилию, выиграет чемпионат мира, – сказал Фергюсон.