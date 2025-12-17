  • Спортс
Николай Валуев: «Я в исполкоме ФХМР номинальная фигура. Если там будет более профессиональный человек, то я не в обиде»

Валуев сообщил, что не будет против, если потеряет место в исполкоме ФХМР.

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев сообщил, что готов потерять место в исполкоме Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Конференция, на которой пройдут выборы президента и членов исполкома, состоится 26 декабря.

«Я скорее там [в исполкоме] номинальная фигура. Если там будет работать более профессиональный человек или примут решение, что так должно быть, то я не в обиде.

Я еще и Борису Ивановичу [Скрыннику] говорил, что нести представительские функции и представлять партию [«Единая Россия»] всегда готов. Дальше – это вопрос выборный», – сказал Валуев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
