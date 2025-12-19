Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
Константин Тюкавин сделал фото с Янником Синнером и Антоном Шуниным.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и бывший голкипер московского клуба Антон Шунин сфотографировались со второй ракеткой мира Янником Синнером.
«Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪», – написал Тюкавин в своем телеграм-канале.
Фото: t.me/tyukavin7/87
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Тюкавина
