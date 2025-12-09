Сычев о «Динамо»: «Не вижу вектора. Приобретения были под систему, которая должна давать результат в борьбе за чемпионство. Пока команда далековата от этого»

Дмитрий Сычев о «Динамо»: не вижу определенного вектора.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением касательно выступлений «Динамо» в этом сезоне Мир РПЛ .

На данный момент бело-голубые занимают 10-ю строчку в таблице, набрав 21 балл в 18 матчах.

– Что по «Динамо» и селекции при Карпине? Вызывают ли у вас вопросы Глебов и Осипенко?

– Тут нужно говорить не о селекции Карпина, а о векторе развития клуба и селекции в общем плане. Что видят спортивный директор и руководство, как они представляют скелет клуба?

Все-таки игроки должны быть под какую-то определенную систему, которая будет давать результат на протяжении определенного цикла, а не одного сезона.

Я не вижу определенного вектора. Для того, чтобы бороться за чемпионство, нужно, чтобы все работало в унисон.

Покупки и все приобретения были под какую-то систему, которая должна давать результат именно в борьбе за чемпионство. Пока, честно, «Динамо» далековато от этого, мне кажется.

Поэтому, я думаю, будут определенные перестановки в «Динамо», потому что пятое место – это и для болельщиков, и для руководства никуда не годится. Посмотрим, – сказал Дмитрий Сычев.