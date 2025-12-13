Кузнецов о результатах «Динамо»: «Со всех надо спрашивать. А то привыкли, что виноват тренер, надо его менять, но не бывает так, что виноват только он»

Дмитрий Кузнецов: за проблемы «Динамо» надо спрашивать всех, а не только тренера.

Экс-тренер 2Drots и «Броуков» Дмитрий Кузнецов считает, что нельзя обвинять только Валерия Карпина в плохих результатах «Динамо».

Бело-голубые ушли на зимний перерыв на 10-м месте РПЛ .

– Были большие ожидания от команды, но первая часть сезона получилась скомканной. Все ждали результат, думали, что «Динамо » будет бороться за чемпионство, но не получилось.

– В чем причины?

– Причин было много. Валерий Георгиевич разрывался на сборную и «Динамо», полной концентрации не было.

Думаю, что приобретения, особенно в обороне, не пошли на пользу команде. Хорошо, что Константин Тюкавин вернулся, от Ярослава Гладышева мы вправе ждать очень многого, потому что он начал играть, попал в сборную, а потом уже травмы пошли.

Футболисты, которые играли в прошлом сезоне, должны подходить к себе ответственнее, с них надо спрашивать. Они в том году играли хорошо, а в этом почему‑то снизили к себе требования и не выступают на прежнем уровне.

Нельзя всех собак вешать на Валерия Георгиевича, это неправильно, потому что человек приходил и хотел дать результат. Со всех надо спрашивать. А то привыкли, что виноват тренер, надо его менять. Но не бывает так, что виноват один тренер, – сказал бывший защитник ЦСКА.