Талалаев удален за «оскорбительный жест в сторону резервного судьи». Желтая была за «саркастические аплодисменты в сторону судьи»

Талалаева удалили «за оскорбительный жест в сторону резервного судьи».

Стали известны точные причины удаления Андрея Талалаева .

Главный тренер «Балтики» получил от Кирилла Левникова красную карточку вслед за желтой в 1-м тайме матча Мир РПЛ со «Спартаком ».

В протоколе матча в качестве основания для вынесения предупреждения указаны «саркастические аплодисменты в сторону судьи». Поводом для удаления стал «оскорбительный жест в сторону резервного судьи».

Экс-судья Федотов: «Талалаев жестом послал арбитра в далекое эротическое путешествие. Это недопустимо, такое поведение надо выжигать каленым железом»