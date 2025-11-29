Талалаев удален за «оскорбительный жест в сторону резервного судьи». Желтая была за «саркастические аплодисменты в сторону судьи»
Талалаева удалили «за оскорбительный жест в сторону резервного судьи».
Стали известны точные причины удаления Андрея Талалаева.
Главный тренер «Балтики» получил от Кирилла Левникова красную карточку вслед за желтой в 1-м тайме матча Мир РПЛ со «Спартаком».
В протоколе матча в качестве основания для вынесения предупреждения указаны «саркастические аплодисменты в сторону судьи». Поводом для удаления стал «оскорбительный жест в сторону резервного судьи».
Экс-судья Федотов: «Талалаев жестом послал арбитра в далекое эротическое путешествие. Это недопустимо, такое поведение надо выжигать каленым железом»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
