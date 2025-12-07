Тренер «Пари НН» Шпилевский про 1:0 с махачкалинским «Динамо»: «Был удивлен, что судья показал красную и назначил пенальти. В этом сезоне было иначе»

Шпилевский удивлен, что судья показал красную карточку и назначил пенальти.

Главный тренер «Пари НН » Алексей Шпилевский отметил, что его удивили некоторые решения судьи в матче 18‑го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо » (1:0).

Хуан Боселли реализовал пенальти на 37‑й минуте. На 20‑й минуте с поля был удален защитник «Динамо» Джемал Табидзе.

– Где‑то подустали, было тяжелое поле, боишься что‑то потерять… Пока нам эту психологию тяжело поменять. Ребята проделали большую работу, показали сумасшедшую самоотдачу. Нам вернулось то, что команда заслужила.

– Что вы думали, когда судья два раза шел смотреть ВАР?

– Был удивлен, что судья показал красную карточку и поставил пенальти. То, что происходило в этом сезоне… Было иначе. Поздравляю футболистов и болельщиков. Сейчас в отпуск, игроки должны отдохнуть. Нас ждет очень насыщенная предсезонка. Перед отпуском должны поговорить с руководством по поводу нашего кадрового усиления, которое мы должны сделать. Мы должны усиливаться, это очевидно, – сказал Шпилевский.