Джорджина об известности: «Все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру – никогда не привыкну. Но интерес ко мне помогает повышать осведомленность о соцпроблемах»

Джорджина Родригес назвала плюсы и минусы популярности.

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра » Криштиану Роналду , высказалась по поводу своей известности после начала отношений с футболистом.

– Мне потребовалось немало времени, чтобы начать чувствовать себя знаменитостью. Это не произошло в одночасье.

Даже сейчас я все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру, и думаю, что никогда к этому не привыкну, потому что я была никому не известна.

– В чем заключаются положительные и отрицательные стороны славы?

– Я получаю от этого огромную пользу, потому что благодаря этому у меня есть доступ к работе, которую я, будучи неизвестной, не могла получить.

Кроме того, благодаря интересу ко мне я могу помогать нуждающимся или повышать осведомленность о определенных социальных проблемах.

Проблема в том, что простые вещи, которые я раньше выполняла каждый день до знакомства с Криштиану – например, пойти в спортзал, прогуляться по центру Мадрида или выпить кофе на террасе, не опасаясь, что за мной наблюдают, – теперь стали невыполнимыми, – сказала Джорджина Родригес .