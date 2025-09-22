Вигман признана лучшим тренером года по версии France Football. Она выиграла Евро со сборной Англии
France Football признал Сарину Вигман лучшим тренером года в женском футболе.
Главный тренер женской сборной Англии выиграла трофей имени Йохана Кройффа в женском футболе. Вигман получила награду на церемонии вручения «Золотого мяча».
В голосовании нидерландская специалистка опередила Соню Бомпастор, возглавляющую женскую команду «Челси», главного тренера женской сборной Бразилии Артура Элиаса, тренера женской сборной Нигерии Жюстина Мадугу и Рене Слегерс из женской команды «Арсенала».
В прошлом сезоне женская сборная Англии под руководством Вигман выиграла чемпионат Европы, обыграв в финале команду Испании.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?34483 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Золотого мяча» в X
