  • Вигман признана лучшим тренером года по версии France Football. Она выиграла Евро со сборной Англии
5

Вигман признана лучшим тренером года по версии France Football. Она выиграла Евро со сборной Англии

France Football признал Сарину Вигман лучшим тренером года в женском футболе.

Главный тренер женской сборной Англии выиграла трофей имени Йохана Кройффа в женском футболе. Вигман получила награду на церемонии вручения «Золотого мяча».

В голосовании нидерландская специалистка опередила Соню Бомпастор, возглавляющую женскую команду «Челси», главного тренера женской сборной Бразилии Артура Элиаса, тренера женской сборной Нигерии Жюстина Мадугу и Рене Слегерс из женской команды «Арсенала».

В прошлом сезоне женская сборная Англии под руководством Вигман выиграла чемпионат Европы, обыграв в финале команду Испании.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Золотого мяча» в X
logoсборная Англии жен
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoЗолотой мяч
женский футбол
