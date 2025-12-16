Орлов о Промесе: «У нас люди готовы игроку все простить, когда влюблены в него. «Мы не выдадим его в Голландию», и это ради того, чтобы он забивал за «Спартак». Если он преступник, что делать?!»

Орлов о Промесе: люди готовы игроку все простить, когда влюблены в него.

Комментатор Геннадий Орлов высказался об отношении фанатов «Спартака » к Квинси Промесу.

Экс-игрок «Спартака» был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Защита обжаловала оба решения. Новое слушание по делу пройдет 23 декабря.

«У нас немножко люди… Есть же фраза из церковных книг: «Не сотвори себе кумира». И люди готовы игроку все простить, когда влюблены в него, когда он забивает.

Как московский «Спартак» простил этого преступника, который сбежал в Дубай, как его… Квинси Промес! Хотели, чтоб он возвратился, «мы не выдадим его в Голландию». И это только ради того, чтобы он забивал голы за «Спартак»… Ну, ребята, есть же какие-то общечеловеческие ценности и понятия. Если он преступник, что делать?!» – сказал Орлов.