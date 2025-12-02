Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
Сейду Думбия: оскорбления не могут меня дестабилизировать.
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия заявил, что проявления расизма не выбивают его из колеи.
– Гол «Спартаку» вы с Секу отпраздновали танцем, который он назвал «обезьяньим». Что он значил?
– Фанаты «Спартака» что-то там выкрикивали, пытались оскорбить меня какими-то жестами, но я не поддался. Мы решили ответить им оригинально.
Никаких проблем с расизмом до приезда в Россию у меня не возникало. Казалось бы, мог бы обидеться. Но я был очень-очень крепок психологически.
Среди соперников тоже бывали ребята, которые старались такими оскорблениями выбить меня из колеи. Однако это не тот способ, который мог бы меня дестабилизировать. Это я и выразил танцем, – сказал Думбия.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
