  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Грэм Сунесс: «МЮ» – один из 2-3 крупнейших клубов мира, но сейчас у них сложный период. Непонятно, чего ожидать от этого состава. Не думаю, что они попадут в топ-4»
1

Грэм Сунесс: «МЮ» – один из 2-3 крупнейших клубов мира, но сейчас у них сложный период. Непонятно, чего ожидать от этого состава. Не думаю, что они попадут в топ-4»

Грэм Сунесс: у «МЮ» сложный период, не думаю, что они попадут в топ-4 АПЛ.

Бывший тренер «Ливерпуля», «Ньюкасла» и других клубов Грэм Сунесс высказался о ситуации в «Манчестер Юнайтед». 

«Манчестер Юнайтед» все еще средний. Виноват ли в этом Рубен Аморим? Матеус Кунья и Бриан Мбемо – хорошие игроки, но остальные – середнячки, и я не думаю, что они попадут в первую четверку, хотя должны. 

«Манчестер Юнайтед» – крупнейший клуб в нашем футболе, возможно, второй или третий по величине клуб в мировом футболе. Но сейчас они переживают сложный период.

Но им нужно вернуться в Лигу чемпионов по очевидным причинам – чтобы получать больше финансирования, покупать игроков более высокого уровня и быть привлекательными для по-настоящему звездных игроков, которые есть на рынке и которых можно подписать. 

Рубен Аморим не знает, чего ожидать от этого состава, и это не лучшая ситуация для него. Он может смотреть на игроков в раздевалке и думать: «Они готовы, у нас сегодня будет хороший день». А они выходят и оказывается, что они не готовы. 

А может быть и наоборот. Он может думать в раздевалке: «Посмотрите на них, как они притихли» – а они выходят и выдают классную игру. Вот в чем проблема «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас. Непонятно, чего ожидать от этих игроков», – сказал Сунесс. 

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...26933 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
Грэм Сунесс
logoМатеус Кунья
logoБриан Мбемо
logoРубен Аморим
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Наполи» – «Милан». Нкунку, Пулишич, Салемакерс, Мактоминей и Хейлунд играют
3 минуты назад
Фанатам «Айнтрахта» запретили посещение 2 выездных матчей в еврокубках – они бросались стаканами с мочой, бутылками и монетами на игре с «Барсой». Клуб выплатит 8000 евро компенсации
15 минут назад
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
30 минут назадТесты и игры
Кин о брате Майну в футболке «Свободу Кобби Майну»: «Иногда тебя окружают идиоты, особенно в семье. Жизнь футболиста – это попытки доказать, что люди неправы, Кобби должен это усвоить»
40 минут назад
Невеш может перейти в «МЮ» или «Ньюкасл» менее чем за 18 млн фунтов в январе. Рубен отказался продлевать контракт с «Аль-Хилалем»
48 минут назад
Черчесов о неудаче на Евро: «Россия набрала наглый ход, всех «прочесала» в отборе, кроме бельгийцев, но из-за COVID чемпионат перенесли. Мы не собирались 11 месяцев, а вернулись не теми»
57 минут назад
Заур Тедеев: «Никакие лимиты не нужны. Искусственный шанс вреден для самого игрока. Проблему нужно решать глубже, начиная с детских команд»
сегодня, 17:25
Лапорта о «Реале»: «Им приходится говорить только о «Барсе», чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков»
сегодня, 17:15
Боссы «МЮ» раздражены ошибками арбитров и хотят пообщаться с главой PGMOL Уэббом (Daily Mail)
сегодня, 17:03
Энрике о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Мотя продемонстрировал не только свой профессионализм, но и характер. Я очень рад, что у «ПСЖ» есть три топ-вратаря»
сегодня, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Селюк: «Есть коллегиальная зависть: Артига 10 лет был в «Барсе», посмотрите на его опыт. Нет, нужны россияне. Карпину нужно 3 года и приобрести новую команду, а Франк приходит и делает»
10 минут назад
Рэпер IceKeeper записал трек Save4Nov про сэйвы Сафонова финале Межконтинентального кубка. Он поблагодарил Матвея-Мотю за новый трофей «ПСЖ» и сравнил с Д’Артаньяном
20 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Оуренсе» принимает «Атлетик», «Мурсия» против «Бетиса»
25 минут назадLive
Первак не думает, что Промес усилит «Спартак» после тюрьмы: «Он не Роналду и не Месси – даже близко. Это не времена Стрельцова, сейчас совершенно другие требования к физике, движению»
27 минут назад
Тренер по ММА Кияшко о Дзюбе: «Влияние Артема на российский футбол колоссальное! В статистике и рекордах его фамилия почти всегда на 1-м месте. У него дух и характер чемпиона»
сегодня, 16:14
Попович – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. Он опередил Кисляка, Глебова и Мойзеса
сегодня, 16:09
Лангле пропустит 2 месяца. У защитника «Атлетико» растяжение медиальной коллатеральной связки колена
сегодня, 15:55
Черчесов о ЧМ: «Аргентина матч открытия Саудовской Аравии проиграла, а мы выиграли 5:0, так что не такие уж они и слабые. С Уругваем была осечка, мы уже вышли в 1/8 финала и выдохнули»
сегодня, 15:48
Депутат Журова о Сафонове и Овечкине: «Александру было легче – его гражданство никто не оспаривал, ни в чем не обвинял. В Америке нет такой политизации спорта, как в Европе»
сегодня, 15:45
Семин сравнил сэйвы Сафонова и покер Аршавина «Ливерпулю»: «Значимые достижения, но Матвей выиграл трофей, который не брал ни один российский и советский футболист»
сегодня, 15:30