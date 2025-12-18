Грэм Сунесс: «МЮ» – один из 2-3 крупнейших клубов мира, но сейчас у них сложный период. Непонятно, чего ожидать от этого состава. Не думаю, что они попадут в топ-4»

Грэм Сунесс: у «МЮ» сложный период, не думаю, что они попадут в топ-4 АПЛ.

Бывший тренер «Ливерпуля», «Ньюкасла» и других клубов Грэм Сунесс высказался о ситуации в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» все еще средний. Виноват ли в этом Рубен Аморим? Матеус Кунья и Бриан Мбемо – хорошие игроки, но остальные – середнячки, и я не думаю, что они попадут в первую четверку, хотя должны.

«Манчестер Юнайтед» – крупнейший клуб в нашем футболе, возможно, второй или третий по величине клуб в мировом футболе. Но сейчас они переживают сложный период.

Но им нужно вернуться в Лигу чемпионов по очевидным причинам – чтобы получать больше финансирования, покупать игроков более высокого уровня и быть привлекательными для по-настоящему звездных игроков, которые есть на рынке и которых можно подписать.

Рубен Аморим не знает, чего ожидать от этого состава, и это не лучшая ситуация для него. Он может смотреть на игроков в раздевалке и думать: «Они готовы, у нас сегодня будет хороший день». А они выходят и оказывается, что они не готовы.

А может быть и наоборот. Он может думать в раздевалке: «Посмотрите на них, как они притихли» – а они выходят и выдают классную игру. Вот в чем проблема «Манчестер Юнайтед » прямо сейчас. Непонятно, чего ожидать от этих игроков», – сказал Сунесс.