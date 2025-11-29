Думбия о тренировках в ЦСКА: «Я выкладывался на 55-60%. Игры были очень сложными, мы отдавали много сил, и надо было восстанавливаться»

Сейду Думбия: я выкладывался на тренировках ЦСКА на 55-60%.

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия ответил на вопрос, на сколько процентов он выкладывался на тренировках.

«Игры были очень сложными, крайне тяжело приходилось. Мы отдавали много сил, поэтому надо было восстанавливаться.

Думаю, я выкладывался на тренировках на 55-60 процентов», – сказал Думбия, смеясь.

Думбия выступал за московский клуб с 2010 по 2016 год. Всего он провел за ЦСКА 108 встреч, в которых забил 66 голов и реализовал девять пенальти.



37-летний ивуариец является трехкратным чемпионом России, он дважды выиграл Кубок страны и один раз – Суперкубок. Он также два раза становился лучшим бомбардиром РПЛ .

