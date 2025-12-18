  • Спортс
  • Дмитрий Селюк: «Есть коллегиальная зависть: Артига 10 лет был в «Барсе», посмотрите на его опыт. Нет, нужны россияне. Карпину нужно 3 года и приобрести новую команду, а Франк приходит и делает»
7

Дмитрий Селюк: «Есть коллегиальная зависть: Артига 10 лет был в «Барсе», посмотрите на его опыт. Нет, нужны россияне. Карпину нужно 3 года и приобрести новую команду, а Франк приходит и делает»

Селюк про Артигу: если Карпину нужно 3 года, то Франк приходит и делает.

Дмитрий Селюк высказался об интересе «Рубина» к экс-тренеру «Химок» Франку Артиге.

«Есть коллегиальная зависть: Артига 10 лет был в «Барселоне», просто посмотрите на его опыт. Нет, нужны россияне.

Если Карпину нужно три года и приобрести новую команду, то Артига приходит и делает. За счет тренировочного процесса, грамотной подготовки игроков он добивается результата.

«Рубин», как и «Ростов», – легкое болотце. Лучшие из худших или худшие из лучших: ни за что не борются, а бюджеты огромные», – сказал агент тренера, работающего в «Петру Атлетику».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
