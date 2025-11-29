Думбия объявил о завершении карьеры: «Поработать в ЦСКА? Посмотрим»
Думбия объявил о завершении игровой карьеры.
Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия объявил о завершении игровой карьеры.
– Собираетесь ли вы объявлять о завершении карьеры, или в планах есть еще поиграть?
– Я этого не делал, но сейчас скажу: официально объявляю о завершении карьеры.
– После окончания карьеры есть желание поработать в ЦСКА в качестве тренера или менеджера?
– Все возможно, посмотрим, – сказал 37-летний ивуариец, выступавший также за «Рому», «Ньюкасл» и «Спортинг».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
