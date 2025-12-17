Кисляк о 4-м месте ЦСКА: «Постараемся во второй части сезона чуть прибавить, показать иной футбол и результат»

Кисляк: ЦСКА постарается прибавить во второй части сезона.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк оценил выступление команды в осенней части сезона РПЛ .

После 18 туров армейцы занимают в таблице четвертое место.

«Наверное, если оценивать трезвой головой, то первая часть сезона получилась хорошей. Набрали 36 очков, мы близко к лидерам – это хорошо.

Постараемся во второй части сезона чуть-чуть прибавить и уже показать иной футбол, иной результат. Надеюсь, получится.

Я, думаю, можно оценить первую часть сезона положительно. Посмотрим, что будет в мае», – сказал Кисляк.