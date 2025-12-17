  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кисляк о 4-м месте ЦСКА: «Постараемся во второй части сезона чуть прибавить, показать иной футбол и результат»
0

Кисляк о 4-м месте ЦСКА: «Постараемся во второй части сезона чуть прибавить, показать иной футбол и результат»

Кисляк: ЦСКА постарается прибавить во второй части сезона.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк оценил выступление команды в осенней части сезона РПЛ.

После 18 туров армейцы занимают в таблице четвертое место.

«Наверное, если оценивать трезвой головой, то первая часть сезона получилась хорошей. Набрали 36 очков, мы близко к лидерам – это хорошо.

Постараемся во второй части сезона чуть-чуть прибавить и уже показать иной футбол, иной результат. Надеюсь, получится.

Я, думаю, можно оценить первую часть сезона положительно. Посмотрим, что будет в мае», – сказал Кисляк.

Что делать с Хаби Алонсо?37133 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Георгий Щенников: «Молодые игроки заслужили дорогие вещи и автомобили своим трудом. Неправильно хейтить за это, если они обеспечили всю жизнь семьи»
вчера, 21:14
Жирков о работе тренером: «Никуда не зовут, не могу же я сам устроиться. Может, с «Детройта» наберут»
вчера, 20:31
Пономарев про Чалова: «Он бы и в ФНЛ не прижился, там игроки быстрее. ЦСКА он не нужен – будет тормоз в атаке. У него сейчас никакого мастерства нет»
вчера, 19:43
Главные новости
Дембеле взял премию The Best, победы «Барсы» и «Челси», Мбаппе выиграл суд у «ПСЖ», дело о расизме против Кордобы рассмотрят в четверг, претенденты на приз тренеру месяца в РПЛ и другие новости
19 минут назад
Суарес и «Интер Майами» близки к продлению контракта на год. 38-летний форвард проведет заключительный сезон в клубе
сегодня, 03:22
Рэшфорд – единственный в «Барсе» с голами во всех 3 турнирах сезона. У вингера 7 мячей в 23 играх
сегодня, 02:16
Флик о 2:0 с «Гвадалахарой»: «Я очень доволен настроем и менталитетом игроков – это ключ к победе. Кубковые матчи сложны, но мы сыграли хорошо»
вчера, 22:59
Премьер Великобритании Стармер: «Я копил деньги на билеты на матчи сборной Англии. Призываю ФИФА сделать больше для того, чтобы игры ЧМ-2026 стали доступнее для болельщиков»
вчера, 22:44
У Ямаля 8+10 в 19 матчах сезона за «Барсу». Вингер сделал ассист на Рэшфорда в игре Кубка Испании с «Гвадалахарой»
вчера, 22:32
Сауль: «Фламенго» больше «Реала». У «Мадрида» нет болельщиков, ты приходишь на стадион и ничего не чувствуешь. А на «Маракане» всегда полные трибуны»
вчера, 22:30
«Барселона» выиграла 6 матчей подряд после 0:3 от «Челси», общий счет – 17:6
вчера, 22:24
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» играет с «Барселоной», «Сосьедад» Захаряна выбил «Эльденсе», «Талавера» примет «Реал» в среду
вчера, 22:21Live
«Барселона» одолела «Депортиво Гвадалахара» из 3-й лиги – 2:0. Кристенсен забил на 76-й, Рэшфорд – на 90-й
вчера, 22:20
Ко всем новостям
Последние новости
Черчесов о «Сан-Сиро»: «Не отвечает многим современным требованиям, но его исторической ауры будет не хватать, когда появится новая арена»
23 минуты назад
Агент ван Нистелроя: «Руд не рассматривает РПЛ и лиги из Восточной Европы, но интерес из этого региона есть»
38 минут назад
Мостовой о будущем Дзюбы: «В РПЛ можно спокойно играть до 40 лет. Я один из немногих, кто поддерживает Артема»
54 минуты назад
«Кордобу изначально распустили судьи. Он подумал, что так всегда и будет, но теперь его начали ставить на место». Семшов об удалениях форварда
сегодня, 02:57
Смородская о Галактионове: «Лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь. При нем у «Локо» есть перспектива»
сегодня, 02:42
Тренер «Талаверы» об игре с «Реалом»: «День в Диснейленде наступил, постараемся прокатиться на этом аттракционе. Перед нами самая титулованная команда в мире, ее аура затмевает все вокруг»
вчера, 23:08
Мареска о том, чувствует ли он поддержку: «Сейчас главное, что «Челси» в полуфинале Кубка лиги. Фанаты поддерживают с первого дня, когда ты не побеждаешь, нормально, что они недовольны»
вчера, 22:47
У Захаряна 0+0 в 8 последних матчах. Хавбек «Сосьедада» забил гол и получил желтую в 13 играх сезона
вчера, 22:13
Гарначо сделал первый дубль за «Челси» – после выхода на замену в игре Кубка лиги с «Кардиффом»
вчера, 21:59
«Ювентус» может подписать Хейбьерга из «Марселя» зимой. Спаллетти настаивает на покупке хавбека
вчера, 21:50