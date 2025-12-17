Эстевао пропустил матч с «Кардиффом» из проблем с мышцами и не сыграет с «Ньюкаслом»
Тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, почему форвард Эстевао пропустил матч 1/4 финала Кубка английской лиги с «Кардиффом» (3:1).
«У него небольшое повреждение – проблемы с мышцами. Он не сыграет с «Ньюкаслом». Посмотрим, сможет ли выйти на поле потом», – сказал Мареска.
«Челси» встретится с «Ньюкаслом» 20 декабря в 17-м туре АПЛ.
В 14 матчах текущего чемпионата Англии на счету 18-летнего бразильца 1 гол и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Standard
