Сычев об Аршавине в хоккее: «С мячом получше, но и с клюшкой тоже неплох. На синей линии уверенно стоит и часто выходит один на один»

Сычев об Аршавине в хоккее: с мячом получше, но и с клюшкой тоже неплох.
Дмитрий Сычев рассказал о том, как играет в хоккей экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.
— Аршавин в хоккее в порядке?
— На синей линии очень уверенно стоит и часто выходит один на один. Только нам приходится обороняться вчетвером без него. Андрей эффективнее в атаке, поэтому оставляем его впереди.
— Техничный?
— С мячом, конечно, получше, но и с клюшкой тоже неплох, — сказал бывший футболист сборной России.
