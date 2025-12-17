Сычев об Аршавине в хоккее: «С мячом получше, но и с клюшкой тоже неплох. На синей линии уверенно стоит и часто выходит один на один»

Сычев об Аршавине в хоккее: с мячом получше, но и с клюшкой тоже неплох.

Дмитрий Сычев рассказал о том, как играет в хоккей экс-футболист «Зенита » и сборной России Андрей Аршавин.

— Аршавин в хоккее в порядке?

— На синей линии очень уверенно стоит и часто выходит один на один. Только нам приходится обороняться вчетвером без него. Андрей эффективнее в атаке, поэтому оставляем его впереди.

— Техничный?

— С мячом, конечно, получше, но и с клюшкой тоже неплох, — сказал бывший футболист сборной России.