Адейеми может уйти из «Боруссии» из-за жены. Хип-хоп-исполнительница Лоредана хочет жить в европейском мегаполисе, а не в Дортмунде (Bild)

Нападающий Карим Адейеми может покинуть «Боруссию» Дортмунд из-за жены.

По информации Bild, игрок сборной Германии сообщил руководству клуба, что намерен перейти в другую команду.

Дело в том, что супруга Карима – швейцарская хип-хоп-исполнительница косоварского происхождения Лоредана Зефи Алиу – хотела бы жить в другом европейском городе, в мегаполисе, а не в Дортмунде.

Контракт Адейеми с «Боруссией» рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает форварда в 60 миллионов евро. В ноябре сообщалось , что Карим ведет переговоры с «МЮ» и «Интером».

В этом сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей в Бундеслиге и забил 4 гола и сделал 1 ассист. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .