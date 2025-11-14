Рябчук возвращается в «Спартак» из-за полученной в сборной травмы (Metaratings)
Защитник «Спартака» Рябчук получил травму.
Олег Рябчук покинул расположение сборной Молдовы из-за травмы.
По информации Metaratings, защитник возвращается в расположение «Спартака». Он уже вылетел в Москву.
«Игроку сделали рентген, согласно которому предварительно обошлось без перелома, но по возвращению в Россию защитник может пройти дополнительное медобследование», – говорится в публикации.
Рябчук был заменен на 55-й минуте игры Молдовы с Италией в квалификации ЧМ-2026.
«Спартак» 22 ноября встретится в Мир РПЛ с ЦСКА.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?38044 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости