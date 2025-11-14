Рябчук возвращается в «Спартак» из-за полученной в сборной травмы (Metaratings)

Защитник «Спартака» Рябчук получил травму.

Олег Рябчук покинул расположение сборной Молдовы из-за травмы.

По информации Metaratings, защитник возвращается в расположение «Спартака ». Он уже вылетел в Москву.

«Игроку сделали рентген, согласно которому предварительно обошлось без перелома, но по возвращению в Россию защитник может пройти дополнительное медобследование», – говорится в публикации.

Рябчук был заменен на 55-й минуте игры Молдовы с Италией в квалификации ЧМ-2026.

«Спартак» 22 ноября встретится в Мир РПЛ с ЦСКА.