22

Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»

Агент Тюкавина: за рубеж уехать – нужен правильный клуб, к саудовцам не поедет.

Алексей Сафонов не хочет, чтобы Константин Тюкавин попал в ту же ситуацию, что и Матвей Сафонов.

«В Европе сейчас все понимают: игрок только восстановился, надо в себя прийти. Переходить и сидеть на лавке... За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. В Саудовскую Аравию он точно не поедет. Переходить, как Сафонов, и к декабрю ноль матчей... Чалов уехал, не играет, ну вот Оздоев молодец, конечно.

Для Тюкавина футбол на первом месте, для него это важно. Его и болельщики любят, в первой игре после травмы против «Спартака» ему даже спартаковские фанаты аплодировали», – отметил агент форварда.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
агенты
Алексей Сафонов
