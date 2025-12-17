  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кержаков пошутил про общение с Месси: «Ему пришлось русский учить, чтобы со мной поговорить, поэтому мучился»
0

Кержаков пошутил про общение с Месси: «Ему пришлось русский учить, чтобы со мной поговорить, поэтому мучился»

Кержаков: Месси пришлось русский учить, чтобы со мной поговорить.

Бывший нападающий «Севильи» Александр Кержаков пошутил про общение с экс-форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

— Вам удавалось пообщаться с Месси?

— Да.

— Как это было?

— Ну так… Он мне звонил — я сбрасывал. Ну такой — надоедает, если честно (улыбается).

— Ну правда? На поле после матча перекидывались словами?

— Ну так… О чем обычно говорят на поле? «Как дела»… Что я тебе могу сказать? Я и так испанский не знал — ему пришлось русский учить, чтобы со мной поговорить. Поэтому мучился, но что-то мне говорил по-русски. Я особо не обращал внимания, — сказал Кержаков в эфире YouTube-канала Fonbet.

Что делать с Хаби Алонсо?37243 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoЛионель Месси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси поставил Дембеле на 1-е место в голосовании The Best, Мбаппе – на 2-е, Ямаля – на 3-е. Лучшим тренером аргентинец считает Энрике, в тройке также Флик и Артета
вчера, 20:05
Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Месси – незаменимая фигура, он должен вернуться. Мы сделаем все возможное для этого»
вчера, 19:58
Иньеста о Месси: «Не знаю, вернется ли он когда-нибудь в «Барсу». Но значение Лео для клуба останется неизменным»
11 декабря, 19:24
Главные новости
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова сыграет в финале с «Фламенго». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
21 минуту назад
Дембеле взял премию The Best, победы «Барсы» и «Челси», Мбаппе выиграл суд у «ПСЖ», дело о расизме против Кордобы рассмотрят в четверг, претенденты на приз тренеру месяца в РПЛ и другие новости
сегодня, 04:12
Агент ван Нистелроя: «Руд не рассматривает РПЛ и лиги из Восточной Европы, но интерес из этого региона есть»
сегодня, 03:53
Суарес и «Интер Майами» близки к продлению контракта на год. 38-летний форвард проведет заключительный сезон в клубе
сегодня, 03:22
Рэшфорд – единственный в «Барсе» с голами во всех 3 турнирах сезона. У вингера 7 мячей в 23 играх
сегодня, 02:16
Флик о 2:0 с «Гвадалахарой»: «Я очень доволен настроем и менталитетом игроков – это ключ к победе. Кубковые матчи сложны, но мы сыграли хорошо»
вчера, 22:59
Премьер Великобритании Стармер: «Я копил деньги на билеты на матчи сборной Англии. Призываю ФИФА сделать больше для того, чтобы игры ЧМ-2026 стали доступнее для болельщиков»
вчера, 22:44
У Ямаля 8+10 в 19 матчах сезона за «Барсу». Вингер сделал ассист на Рэшфорда в игре Кубка Испании с «Гвадалахарой»
вчера, 22:32
Сауль: «Фламенго» больше «Реала». У «Мадрида» нет болельщиков, ты приходишь на стадион и ничего не чувствуешь. А на «Маракане» всегда полные трибуны»
вчера, 22:30
«Барселона» выиграла 6 матчей подряд после 0:3 от «Челси», общий счет – 17:6
вчера, 22:24
Ко всем новостям
Последние новости
Эстевао пропустил матч с «Кардиффом» из проблем с мышцами и не сыграет с «Ньюкаслом»
35 минут назад
Сычев об Аршавине в хоккее: «С мячом получше, но и с клюшкой тоже неплох. На синей линии уверенно стоит и часто выходит один на один»
53 минуты назад
Кисляк о 4-м месте ЦСКА: «Постараемся во второй части сезона чуть прибавить, показать иной футбол и результат»
сегодня, 04:24
Черчесов о «Сан-Сиро»: «Не отвечает многим современным требованиям, но его исторической ауры будет не хватать, когда появится новая арена»
сегодня, 04:08
Мостовой о будущем Дзюбы: «В РПЛ можно спокойно играть до 40 лет. Я один из немногих, кто поддерживает Артема»
сегодня, 03:37
«Кордобу изначально распустили судьи. Он подумал, что так всегда и будет, но теперь его начали ставить на место». Семшов об удалениях форварда
сегодня, 02:57
Смородская о Галактионове: «Лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь. При нем у «Локо» есть перспектива»
сегодня, 02:42
Тренер «Талаверы» об игре с «Реалом»: «День в Диснейленде наступил, постараемся прокатиться на этом аттракционе. Перед нами самая титулованная команда в мире, ее аура затмевает все вокруг»
вчера, 23:08
Мареска о том, чувствует ли он поддержку: «Сейчас главное, что «Челси» в полуфинале Кубка лиги. Фанаты поддерживают с первого дня, когда ты не побеждаешь, нормально, что они недовольны»
вчера, 22:47
У Захаряна 0+0 в 8 последних матчах. Хавбек «Сосьедада» забил гол и получил желтую в 13 играх сезона
вчера, 22:13