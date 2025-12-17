Кержаков пошутил про общение с Месси: «Ему пришлось русский учить, чтобы со мной поговорить, поэтому мучился»
Кержаков: Месси пришлось русский учить, чтобы со мной поговорить.
Бывший нападающий «Севильи» Александр Кержаков пошутил про общение с экс-форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
— Вам удавалось пообщаться с Месси?
— Да.
— Как это было?
— Ну так… Он мне звонил — я сбрасывал. Ну такой — надоедает, если честно (улыбается).
— Ну правда? На поле после матча перекидывались словами?
— Ну так… О чем обычно говорят на поле? «Как дела»… Что я тебе могу сказать? Я и так испанский не знал — ему пришлось русский учить, чтобы со мной поговорить. Поэтому мучился, но что-то мне говорил по-русски. Я особо не обращал внимания, — сказал Кержаков в эфире YouTube-канала Fonbet.
