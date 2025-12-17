Черчесов о Модриче: «До сих пор не потерял мотивации. Не только уникальный талант, но и образец профессионализма»

Черчесов: Модрич – образец профессионализма, до сих пор не потерявший мотивации.

Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры 40-летнего хавбека «Милана» Луки Модрича .

В воскресенье тренер «Ахмата» посетил домашний матч «россонери» с «Сассуоло» (2:2) в Серии А.

— Как оцените Модрича?

— Так он мне всегда нравился! Помню Модрича, когда ему еще было 17. Потрясающий футболист, до сих пор не потерявший мотивации.

Против «Сассуоло» он вовремя исполнил подкат при контратаке соперника и несколько раз догонял оппонентов, вступая в борьбу и выигрывая ее.

Модрич не только уникальный талант, но и образец профессионализма. Неудивительно, что болельщики «Милана » его быстро полюбили, – сказал Черчесов.