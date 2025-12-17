  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о Модриче: «До сих пор не потерял мотивации. Не только уникальный талант, но и образец профессионализма»
0

Черчесов о Модриче: «До сих пор не потерял мотивации. Не только уникальный талант, но и образец профессионализма»

Черчесов: Модрич – образец профессионализма, до сих пор не потерявший мотивации.

Станислав Черчесов поделился впечатлениями от игры 40-летнего хавбека «Милана» Луки Модрича.

В воскресенье тренер «Ахмата» посетил домашний матч «россонери» с «Сассуоло» (2:2) в Серии А.

— Как оцените Модрича?

— Так он мне всегда нравился! Помню Модрича, когда ему еще было 17. Потрясающий футболист, до сих пор не потерявший мотивации.

Против «Сассуоло» он вовремя исполнил подкат при контратаке соперника и несколько раз догонял оппонентов, вступая в борьбу и выигрывая ее. 

Модрич не только уникальный талант, но и образец профессионализма. Неудивительно, что болельщики «Милана» его быстро полюбили, – сказал Черчесов.

Что делать с Хаби Алонсо?37335 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛука Модрич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Модрич: «Милан» – крупнейший итальянский клуб, счастлив, что играю за него. Серия А – тяжелая и конкурентная лига»
13 декабря, 09:52
Пабло Сабалета: «Реалу» трудно создавать моменты, они слишком полагаются на дальние удары – нужен лидер в полузащите. Крооса и Модрича невозможно заменить»
11 декабря, 19:47
«Милан» интересуется Луниным на фоне неопределенности с Меньяном. Вратарь «Реала» в хороших отношениях с Модричем
7 декабря, 21:48
Главные новости
Дембеле взял премию The Best, победы «Барсы» и «Челси», Мбаппе выиграл суд у «ПСЖ», дело о расизме против Кордобы рассмотрят в четверг, претенденты на приз тренеру месяца в РПЛ и другие новости
15 минут назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
15 минут назад
Россия до бана боролась с Португалией в таблице коэффициентов УЕФА. Сколько клубов оттуда назовете?
25 минут назадТесты и игры
Трамп ограничил въезд в США для граждан Кот-д’Ивуара и Сенегала. Их сборные сыграют на ЧМ-2026
38 минут назад
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова сыграет в финале с «Фламенго». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:08
Агент ван Нистелроя: «Руд не рассматривает РПЛ и лиги из Восточной Европы, но интерес из этого региона есть»
сегодня, 03:53
Суарес и «Интер Майами» близки к продлению контракта на год. 38-летний форвард проведет заключительный сезон в клубе
сегодня, 03:22
Рэшфорд – единственный в «Барсе» с голами во всех 3 турнирах сезона. У вингера 7 мячей в 23 играх
сегодня, 02:16
Флик о 2:0 с «Гвадалахарой»: «Я очень доволен настроем и менталитетом игроков – это ключ к победе. Кубковые матчи сложны, но мы сыграли хорошо»
вчера, 22:59
Премьер Великобритании Стармер: «Я копил деньги на билеты на матчи сборной Англии. Призываю ФИФА сделать больше для того, чтобы игры ЧМ-2026 стали доступнее для болельщиков»
вчера, 22:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
26 минут назад
Кержаков пошутил про общение с Месси: «Ему пришлось русский учить, чтобы со мной поговорить, поэтому мучился»
сегодня, 05:23
Эстевао пропустил матч с «Кардиффом» из проблем с мышцами и не сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 04:54
Сычев об Аршавине в хоккее: «С мячом получше, но и с клюшкой тоже неплох. На синей линии уверенно стоит и часто выходит один на один»
сегодня, 04:36
Кисляк о 4-м месте ЦСКА: «Постараемся во второй части сезона чуть прибавить, показать иной футбол и результат»
сегодня, 04:24
Черчесов о «Сан-Сиро»: «Не отвечает многим современным требованиям, но его исторической ауры будет не хватать, когда появится новая арена»
сегодня, 04:08
Мостовой о будущем Дзюбы: «В РПЛ можно спокойно играть до 40 лет. Я один из немногих, кто поддерживает Артема»
сегодня, 03:37
«Кордобу изначально распустили судьи. Он подумал, что так всегда и будет, но теперь его начали ставить на место». Семшов об удалениях форварда
сегодня, 02:57
Смородская о Галактионове: «Лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь. При нем у «Локо» есть перспектива»
сегодня, 02:42
Тренер «Талаверы» об игре с «Реалом»: «День в Диснейленде наступил, постараемся прокатиться на этом аттракционе. Перед нами самая титулованная команда в мире, ее аура затмевает все вокруг»
вчера, 23:08