Трамп ограничил въезд в США для граждан Кот-д’Ивуара и Сенегала. Их сборные сыграют на ЧМ-2026
Трамп ограничил въезд в США для граждан Кот-д’Ивуара и Сенегала.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о частичном запрете на въезд в страну граждан ряда государств, в том числе из Кот-д’Ивуара и Сенегала, чьи сборные сыграют на ЧМ-2026.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Решение принято в рамках борьбы с нелегальной миграцией в США.
В указе говорится, что он «расширяет и ужесточает ограничения на въезд для граждан стран, демонстрирующих явные, устойчивые и серьезные недостатки в процедурах проверки, аттестации и обмена информацией, и направлен на защиту страны от угроз национальной и общественной безопасности».
Что делать с Хаби Алонсо?37381 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Белого дома
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости