Трамп ограничил въезд в США для граждан Кот-д’Ивуара и Сенегала. Их сборные сыграют на ЧМ-2026

Трамп ограничил въезд в США для граждан Кот-д’Ивуара и Сенегала.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о частичном запрете на въезд в страну граждан ряда государств, в том числе из Кот-д’Ивуара и Сенегала , чьи сборные сыграют на ЧМ-2026 .

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Решение принято в рамках борьбы с нелегальной миграцией в США.

В указе говорится, что он «расширяет и ужесточает ограничения на въезд для граждан стран, демонстрирующих явные, устойчивые и серьезные недостатки в процедурах проверки, аттестации и обмена информацией, и направлен на защиту страны от угроз национальной и общественной безопасности».