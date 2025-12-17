  • Спортс
  Трамп ограничил въезд в США для граждан Кот-д'Ивуара и Сенегала. Их сборные сыграют на ЧМ-2026
Трамп ограничил въезд в США для граждан Кот-д’Ивуара и Сенегала. Их сборные сыграют на ЧМ-2026

Трамп ограничил въезд в США для граждан Кот-д’Ивуара и Сенегала.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о частичном запрете на въезд в страну граждан ряда государств, в том числе из Кот-д’Ивуара и Сенегала, чьи сборные сыграют на ЧМ-2026.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Решение принято в рамках борьбы с нелегальной миграцией в США.

В указе говорится, что он «расширяет и ужесточает ограничения на въезд для граждан стран, демонстрирующих явные, устойчивые и серьезные недостатки в процедурах проверки, аттестации и обмена информацией, и направлен на защиту страны от угроз национальной и общественной безопасности».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Белого дома
