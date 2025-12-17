  • Спортс
Брейдо о Николиче: «Сильнейший тренер. Уверен, он еще захочет тренировать в России»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо назвал Марко Николича сильнейшим тренером.

Серб покинул армейский клуб по окончании прошлого сезона.

– Марко — непростой, но очень сильный мужик. Когда появился вариант с ЦСКА, я всем уверенно говорил: это сильнейший тренер.

— Вы понимаете причину его ухода из ЦСКА?

— Ход его мыслей? Думаю, да. 6 июня 2025 года, матч Россия – Нигерия. Я думал, что сезон закончен и можно чуть отдохнуть — и тут все случилось как снег на голову. Играет гимн России, и звонит Марко: «Кирилл, я решил уйти».

Это комплекс причин: желание быть с семьей, друг на позиции спортивного директора в АЕК, отсутствие еврокубков у нас. У каждого своя жизнь. Комплекс его аргументов и видение как строить карьеру мне понятны. 

Добился он тут максимум, или можно было быть еще выше — мы этого не узнаем. Тут нет правых и неправых, есть выбор каждого. Уверен, он еще захочет тренировать в России, – сказал Брейдо.

