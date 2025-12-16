«Стойкий мужик». Защитник «Ман Сити» Диаш сделал тату с надписью на русском языке
Рубен Диаш набил татуировку на русском языке.
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш сделал татуировку с надписью на русском языке.
Португалец поделился фотографией нового тату в соцсети. На руке Диаша на русском языке набита надпись «Стойкий мужик», выполненная в готическом стиле.
Фото: инстаграм Рубена Диаша
Что делать с Хаби Алонсо?34363 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Рубена Диаша
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости