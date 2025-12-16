Рубен Диаш набил татуировку на русском языке.

Защитник «Манчестер Сити » Рубен Диаш сделал татуировку с надписью на русском языке.

Португалец поделился фотографией нового тату в соцсети. На руке Диаша на русском языке набита надпись «Стойкий мужик», выполненная в готическом стиле.

Фото: инстаграм Рубена Диаша