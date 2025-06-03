Адвокат Сафонова об алиментах: «Закрыли весь долг. Анастасия не предоставляет сведений, куда тратятся деньги, считает, что получаемой на ребенка суммы недостаточно для его содержания»
Ранее стало известно, что футболист погасил весь долг по алиментам перед бывшей женой – 66 млн рублей.
– Погасил ли Матвей долги по алиментам? У него не будет сложностей приехать в Россию?
– Весь долг, который приставы определили Матвею, мы закрыли. Соответственно, исполнительное производство и все обеспечительные меры, принятые в отношении Матвея по задолженности, должны быть отменены.
– В какие сроки должна произойти отмена этих мер?
– Бумажная волокита, возможно, будет, потому что деньги поступили на счет в пятницу. Ждем от приставов все постановления о снятии ограничительных мер в отношении Матвея.
– Как только это произойдет, Сафонов сможет приехать в Россию? Как он отреагировал на завершение истории?
– Юридически уже сейчас в отношении Матвея должны быть сняты все ограничительные меры, потому что долг погашен в полном объеме. Мы считаем, что Анастасия устроила хайп на том, что Матвей якобы не платит деньги. На самом деле это не так, он с самого начала платил алименты, не уклонялся. Образовавшаяся по задолженности сумма была определена исключительно из тех денежных средств, которые были выплачены Матвею в качестве зарплаты.
По‑прежнему у нас есть вопросы по квартире, которую Матвей по просьбе Анастасии оформил на дочку в счет выплаты алиментов. Ждем, когда суд поставит окончательную точку в этом вопросе.
– Нет ли со стороны его бывшей супруги каких‑то мошеннических действий?
– Мое личное мнение такое: она устраивает хайп в отношении всего, что происходит. Это рядовая ситуация.
Мы писали в адрес Анастасии запросы о предоставлении сведений, куда же тратятся алименты. Однако их никто нам не предоставляет. Сторона Анастасии говорит, что законом не предусмотрена отчетность по алиментам, и это действительно так. Но по запросу родителя, если будет установлена трата алиментов не на ребенка, может быть поставлен вопрос о том, куда тратятся деньги.
Изначально, даже при рассмотрении вопроса об обжаловании алиментов в городском суде, Анастасия сама говорила, что готова 70% перечислять на счет ребенка, а 30% оставлять на текущие расходы. Сейчас она от этих слов отказывается. И тут вопрос только к Анастасии: куда тратятся деньги, поступившие от алиментов, выплаченных на ребенка.
– История с выплатой долга окончена. Есть ли уверенность, что не последует новый иск?
– Уверенности в этом нет. Исходя из тактики, которую ведет Анастасия, она пытается заставить Матвея платить ей какие‑то деньги, потому что она считает, что получаемой на ребенка суммы недостаточно для его содержания.
– Требования по алиментам исходят из реальной зарплаты? Или она увидела в интернете новости о доходах Матвея?
– Денежной суммы, которую выплатил Матвей, более чем достаточно на содержание ребенка.
– Десятков миллионов рублей хватит до конца жизни.
– Вопрос в том, что Матвей в полном объеме обеспечивает своего ребенка. У него никогда не было мыслей либо действий, которые были бы направлены на ущемление прав дочки. В том числе у нас были судебные иски по поводу общения с ребенком. Анастасия в прессе говорит, что не препятствует встречам Матвея с дочкой, но в судах занимает совершенно противоположную позицию,