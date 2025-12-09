  • Спортс
  • Ташуев о тренерах: «Титулы берут те, кто возглавляет клубы с исполнителями высокого класса. Пускай Гвардиола возглавит «Брентфорд» или «Фулхэм» – он же не выиграет Лигу чемпионов»
90

Ташуев о тренерах: «Титулы берут те, кто возглавляет клубы с исполнителями высокого класса. Пускай Гвардиола возглавит «Брентфорд» или «Фулхэм» – он же не выиграет Лигу чемпионов»

Сергей Ташуев: лучший тренер определяется по трофеям.

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев ответил на вопрос о лучшем тренере РПЛ в 2025 году.

«Отметить можно Мурада Мусаева и Андрея Талалаева – их команды показывают неплохой футбол. Как мне кажется, лучший всегда определяется по трофеям.

Титулы берут те, кто возглавляет клубы с исполнителями высокого класса. Хотя я вижу Хаби Алонсо, который мучается в «Реале», потому что играют одни звезды, и тренерское мастерство нивелируется.

В «Байере» у него не было звезд, а просто играющая команда. Пускай Гвардиола возглавит «Брентфорд» или «Фулхэм» – он же не выиграет Лигу чемпионов.

Поэтому назвать лучшего или худшего тренера тяжело. Сильный тренер – это тот, который поднимает команды с не самым высоким бюджетом наверх. В Англии считается, что если такой тренер добился результата, то и в топ-клубе сможет.

А в России – наоборот, если ты работал с клубами-аутсайдерами, то это твоя ниша, что неправильно. В топ-клубе еще проще же», – сказал Сергей Ташуев.

Что делать с Хаби Алонсо?17602 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
