  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вуд считает, что забастовка игроков из-за большого числа матчей возможна: «Сидеть в самолете – не идеальное времяпрепровождение. Недостаточно времени для восстановления»
16

Вуд считает, что забастовка игроков из-за большого числа матчей возможна: «Сидеть в самолете – не идеальное времяпрепровождение. Недостаточно времени для восстановления»

Крис Вуд высказался о сложностях футбола, связанных с большим числом матчей.

Нападающий «Ноттингем Форест» пообщался с FIFPro в рамках исследования федерации ассоциаций профессиональных футболистов о нагрузке на игроков, вызванной числом матчей и перелетами.

«Проблемы могут возникнуть, когда начинается третий, четвертый, пятый сезона с 60 и более матчами.

Иногда бывает, что ты сидишь в самолете через три часа после матча «Форест» ради 30-часовой поездки. Сидеть в самолете – не идеальное времяпрепровождение. У организма недостаточно времени, чтобы восстановиться после экстремальной игровой нагрузки», – сказал Вуд.

Игрок сборной Новой Зеландии отметил, что забастовка игроков «потенциально возможна», но футболисты «не хотят доводить до этого».

FIFPro указала на Ямаля, сыгравшего 8158 минут до 18-летия, в докладе о чрезмерной нагрузке на игроков: «Это повышает риск травм – в итоге они ломаются. До 24-25 лет они все еще растут»

40-летний Модрич провел 76 матчей в прошлом сезоне – больше всех. У Вальверде, Бастони, Педри, четырех игроков «ПСЖ» 69+ игр за клуб и сборную, рекомендуемый лимит – 55

«Челси» против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Кто победит?580 голосов
ЧелсиЧелси
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БенфикаБенфика
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: BBC
FIFPro
logoКрис Вуд
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
календарь
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
40-летний Модрич провел 76 матчей в прошлом сезоне – больше всех. У Вальверде, Бастони, Педри, четырех игроков «ПСЖ» 69+ игр за клуб и сборную, рекомендуемый лимит – 55
32сегодня, 09:24
FIFPro указала на Ямаля, сыгравшего 8158 минут до 18-летия, в докладе о чрезмерной нагрузке на игроков: «Это повышает риск травм – в итоге они ломаются. До 24-25 лет они все еще растут»
33вчера, 21:11
Главные новости
Александр Медведев: «Искусственное сокращение лимита приведет к тому, что в стране будет появляться меньше перспективных футболистов. Это уничтожит и искоренит таланты»
36 минут назад
Кисляк – самый разносторонний полузащитник в возрасте до 21 года по версии CIES
1218 минут назад
Бернардески о Месси и Роналду: «Лео кажется богоподобным, у него неземная аура. Криштиану совершил революцию – благодаря ему спортсмены уделяют внимание каждой детали подготовки»
220 минут назад
Ханси Флик: «Не нравится история с тем, что Ямаль «супер-супер». Для следующего уровня таланта недостаточно, нужны усилия. Дело не только в игре с мячом, но и в игре в защите»
1834 минуты назад
Тренер «Галатасарая» Бурук о Моуринью: «Я был лучше него. Жозе не думает о футболе, как раньше. Возможно, проблема в том, что он не развивается как тренер»
1835 минут назад
Экс-тренер «Кайрата» Алос: «База клуба была лучше, чем у «Барсы», когда я приехал – не у каждого клуба Ла Лиги такие условия. У них есть потенциал регулярно участвовать в еврокубках»
742 минуты назад
Романцев назвал ненастоящими болельщиками тех, кто критикует сборную России: «Выиграли – соперник слабый, ничья – слабая сборная. Со страной нужно быть и в горе, и в радости»
44сегодня, 12:18
Флик о «ПСЖ»: «Барселона» сыграет против лучшей команды прошлого сезона. Нам придется нелегко – соперник тоже хочет играть с мячом и хорошо прессингует»
5сегодня, 12:10
Фергюсон – лучший тренер в истории АПЛ по версии The Telegraph. Гвардиола – 2-й, Венгер – 3-й, Моуринью – 4-й, Клопп – 5-й, Эллардайс – 9-й
73сегодня, 12:06
Успейте создать команду или сделать замены в Фэнтези ЛЧ – второй тур стартует уже вечером!
сегодня, 12:00
Ко всем новостям
Последние новости
Кевин Кураньи: «Я самый большой фанат «Динамо» и российского футбола. До сих пор активно слежу за РПЛ»
112 минут назад
Владислав Радимов: «Семак не «пожарил», когда «Зенит» критиковали, многие говорили об отставке. Глушенков еще и назад бегает – это говорит о том, что Сергей уже зрелый тренер»
124 минуты назад
«Рубин» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
127 минут назад
Оби Микел о «Челси»: «Нападающие выигрывают матчи, а защитники – титулы. Оборона недостаточно хороша для победы в АПЛ, сказывается отсутствие Колуилла»
451 минуту назад
Трибуны на матче Сербии с Албанией в отборе на ЧМ частично закроют. ФИФА оштрафовал сербов за поведение фанатов на матче с Англией
1сегодня, 12:15
Экс-арбитр ФИФА Николаев о голе ЦСКА «Балтике»: «Саусь был за спиной Кругового, какой там наступ, остается загадкой. Не вижу повода для отмены, но эмоции Талалаева можно понять»
5сегодня, 12:02
Лига чемпионов Азии. «Шанхай Порт» сыграл вничью с «Санфречче Хиросима», «Аль-Иттихад» Бензема встретится с «Шабаб Аль-Ахли», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Ульсаном» в среду
3сегодня, 11:59Live
Ненахов об ужесточении лимита: «Для «Локомотива» это никакой роли не сыграет – у нас легионеров и так немного. Мое мнение вообще учитываться не должно»
2сегодня, 11:50
«Мне нужны бутсы Алонсо: если надену его обувь, стану играть лучше. Хаби – лучший полузащитник, которого я видел». Жоржинью из «Кайрата» о матче «Реалом»
4сегодня, 11:40
Отец Ямаля о словах после «Золотого мяча»: «Я сказал, что мой сын лучший в мире. Ничего глупого. Ну да ладно, пусть говорят»
5сегодня, 11:39