Вуд считает, что забастовка игроков из-за большого числа матчей возможна: «Сидеть в самолете – не идеальное времяпрепровождение. Недостаточно времени для восстановления»
Нападающий «Ноттингем Форест» пообщался с FIFPro в рамках исследования федерации ассоциаций профессиональных футболистов о нагрузке на игроков, вызванной числом матчей и перелетами.
«Проблемы могут возникнуть, когда начинается третий, четвертый, пятый сезона с 60 и более матчами.
Иногда бывает, что ты сидишь в самолете через три часа после матча «Форест» ради 30-часовой поездки. Сидеть в самолете – не идеальное времяпрепровождение. У организма недостаточно времени, чтобы восстановиться после экстремальной игровой нагрузки», – сказал Вуд.
Игрок сборной Новой Зеландии отметил, что забастовка игроков «потенциально возможна», но футболисты «не хотят доводить до этого».
FIFPro указала на Ямаля, сыгравшего 8158 минут до 18-летия, в докладе о чрезмерной нагрузке на игроков: «Это повышает риск травм – в итоге они ломаются. До 24-25 лет они все еще растут»
40-летний Модрич провел 76 матчей в прошлом сезоне – больше всех. У Вальверде, Бастони, Педри, четырех игроков «ПСЖ» 69+ игр за клуб и сборную, рекомендуемый лимит – 55