Крис Вуд высказался о сложностях футбола, связанных с большим числом матчей.

Нападающий «Ноттингем Форест » пообщался с FIFPro в рамках исследования федерации ассоциаций профессиональных футболистов о нагрузке на игроков, вызванной числом матчей и перелетами.

«Проблемы могут возникнуть, когда начинается третий, четвертый, пятый сезона с 60 и более матчами.

Иногда бывает, что ты сидишь в самолете через три часа после матча «Форест» ради 30-часовой поездки. Сидеть в самолете – не идеальное времяпрепровождение. У организма недостаточно времени, чтобы восстановиться после экстремальной игровой нагрузки», – сказал Вуд.

Игрок сборной Новой Зеландии отметил, что забастовка игроков «потенциально возможна», но футболисты «не хотят доводить до этого».

FIFPro указала на Ямаля, сыгравшего 8158 минут до 18-летия, в докладе о чрезмерной нагрузке на игроков: «Это повышает риск травм – в итоге они ломаются. До 24-25 лет они все еще растут»

40-летний Модрич провел 76 матчей в прошлом сезоне – больше всех. У Вальверде, Бастони, Педри, четырех игроков «ПСЖ» 69+ игр за клуб и сборную, рекомендуемый лимит – 55