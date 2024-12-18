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FIFPro предлагает ввести обязательные перерывы в женском футболе: на 4 недели в межсезонье и на 2 – в течение сезона. Исследование показало, что нагрузки распределяются неравномерно

FIFPro предлагает ввести обязательные перерывы в расписании женских матчей.

Предлагается ввести четырехнедельные перерывы в межсезонье и двухнедельные в течение сезона, чтобы защитить игроков от рисков перегрузки, поскольку некоторые игроки участвуют в практически вдвое большем количестве матчей, чем обычно.

Новое исследование профсоюза игроков под названием «От высокой нагрузки к недостаточной нагрузке: история двух отраслей» указало на то, что игровые нагрузки распределяются в женском футболе неравномерно. В результате этого FIFPro также призывает к введению новых соревнований и расширению лиг, чтобы обеспечить больше игровых возможностей для недостаточно играющих футболисток и попытаться найти лучший баланс.

Выборочно изучив 300 игроков, организация установила, что в среднем одна футболистка проводит 33 матча за сезон, что эквивалентно менее одной игре в неделю. Однако некоторые игроки значительно превысили этот показатель, например, Мариона Кальдентей, которая сыграла 64 матча в прошлом сезоне за «Барселону» и сборную Испании – больше, чем любой другой игрок в исследовании.

В преддверии летних Олимпийских игр в Париже защитник «Ромы» Моэка Минами сыграла более 4500 минут за предыдущие 12 месяцев, в то время как некоторые из ее партнеров по сборной Японии сыграли менее 1000 минут. Согласно другой статистике, в составе сборной Испании было 17 игроков, которые приняли участие как минимум в 30 играх перед Олимпиадой, в то время как в сборной Колумбии таких было всего пять.

Кроме того, плотный график оставляет мало времени для отдыха между матчами клубов и сборных, что усиливает нагрузку на игроков, в результате чего FIFPro призывает к введению минимальных стандартов для поездок, подготовки и восстановления.

«Женский футбол развивается на двух скоростях. Есть игроки, на которых давит календарь и высокая частота матчей, это проблема справедливо привлекает все больше внимания. Однако есть большая доля игроков, которые не имеют достаточного количества соревновательных матчей и часто остаются без внимания.

Ключом к поиску решений станет участие игроков во всех обсуждениях календаря и регулярности игр. Важно, чтобы все заинтересованные стороны осознали глубину и многообразие проблем и работали вместе, чтобы создать более сбалансированный календарь, который, продолжая ускорять рост [футбола], также создаст больше конкурентных возможностей и обеспечит гарантированные периоды отдыха», – заявил доктор Алекс Калвин, директор FIFPro по политике и стратегическим отношениям в женском футболе.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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