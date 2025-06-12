FIFPro призвала ввести паузу на месяц в межсезонье, перерывы в ходе сезона и другие меры для защиты футболистов от нагрузки

FIFPro призвала ввести дополнительные перерывы в расписание футболистов.

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPRO) призвала ввести несколько новых мер безопасности для благополучия игроков после научного исследования с участием 70 медицинских и спортивных экспертов.

По данным FIFPRO, исследование Delphi, в котором используется системный подход к анализу независимых мнений, представляет собой наиболее обширный на сегодняшний день экспертный консенсус относительно мер безопасности против чрезмерной нагрузки в профессиональном футболе. Так, для выработки каждой рекомендации требуется согласие более 75% участников.

В своих рекомендациях исследование призывает к межсезонному перерыву, равному полному месяцу, обязательным перерывам в середине сезона и минимальному четырехнедельному периоду повторной подготовки после межсезонных перерывов.

Кроме того, запрашиваются обязательный учет при составлении расписания нагрузки во время дальних путешествий и определенные ограничения рабочей нагрузки для игроков академий в возрасте до 18 лет.

Исследование FIFPRO было проведено перед клубным чемпионатом мира ФИФА , который начнется в воскресенье в США. Из-за турнира многим игрокам придется сократить летние перерывы и время на подготовку к сезону-2025/26, который завершится ЧМ-2026 .