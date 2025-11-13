  • Спортс
1

ФИФА не позвала FIFPro на встречу по вопросам условий труда игроков и трансферов. Профсоюз раскритиковал это и заявил, что федерация использует лояльные ей организации

FIFPro обвинила ФИФА в использовании подконтрольных профсоюзов.

FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) выступила с критикой в адрес ФИФА из-за взаимодействия с якобы подконтрольными профсоюзами, которые не защищают интересы игроков. FIFPro опубликовала заявление, осуждающее создание Международной федерацией футбола «параллельной группы» из представителей других союзов, которые на прошлой неделе впервые провели очную встречу в Марокко.

На прошлой неделе в Рабате ФИФА обсудила с тридцатью другими профсоюзами меры по улучшению условий труда футболистов и подготовке новых правил трансферов. Кроме того, был создан Фонд ФИФА для профессиональных игроков, призванный оказывать финансовую помощь футболистам. FIFPro не была приглашена на встречу.

FIFPro выступила с официальным заявлением в адрес ФИФА. 

«FIFPro принимает к сведению заявление ФИФА о том, что на встрече в Рабате (Марокко) были представлены различные инициативы в отношении футболистов. Однако организация проводила консультации лишь с определенными группами и лицами, преимущественно предложенными национальными ассоциациями – при этом FIFPro на встречу приглашена не была.

Такой подход отражает тревожную тенденцию. ФИФА уже применяла подобные методы, создавая лояльные структуры для общения с агентами и болельщиками вместо того, чтобы сотрудничать с признанными футбольными организациями. Распространение этой практики на трудовые вопросы и продвижение подконтрольных профсоюзов подрывает коллективное представительство игроков и противоречит конвенциям Международной организации труда (МОТ).

FIFPRO стремится к поиску разумных решений для футбольной индустрии через открытые, прозрачные и недискриминационные процессы управления. Эти принципы уже реализованы в Европейском союзе, где подобные вопросы решаются между законными представителями европейских лиг, клубов и FIFPRO Europe.

Как глобальный представитель игроков, FIFPRO готова к структурированному социальному диалогу и переговорам с ФИФА по всем вопросам трудовых прав, включая своевременную выплату зарплат, справедливую трансферную систему, адекватную защиту от профессиональных рисков, таких как недостаток отдыха и отпуска», – говорится в заявлении.

Позже генеральный директор FIFPro Махета Моланго публично осудил ФИФА.

«Печально, что вместо сотрудничества с теми, кто был избран рупором игроков, власти выбирают, с кем им удобно сидеть за одним столом. 

Это вызывает серьезную тревогу. Мы не видим с их стороны сотрудничества. Кажется, они нашли себе новых собеседников – тех, кто не является официальными профсоюзами», – заявил Моланго в эфире BBC.

