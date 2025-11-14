  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин об алиментах: «Плачу 62,5% от зарплаты на четверых детей. По закону могу их уменьшить до 50%, один суд уже прошел»
88

Аршавин об алиментах: «Плачу 62,5% от зарплаты на четверых детей. По закону могу их уменьшить до 50%, один суд уже прошел»

Андрей Аршавин об алиментах: плачу 62,5% от зарплаты на четверых детей.

Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с выплатой алиментов. У бывшего игрока сборной России четверо детей от двух бывших партнерш, а также дочь от нынешней девушки – Анны Петрушиной.

– В какой-то момент заголовков про вас и алименты было очень много. Как вы на это реагировали?

– Я так живу много лет. После того, что случилось в 2012 году, как меня поливала жена, – теперь мне вообще все равно.

Все эти новости просто шум. И сама Юля [Барановская] же ничего не говорила. Ее адвокаты были настолько увлечены вашими коллегами, что пропустили суд. Представляете?

Например, с Алисой (второй женой – Спортс’‘) у меня уже прошел суд, алименты там уменьшили.

– Давайте проясним: какая у вас позиция по алиментам?

– По закону человек не может платить по алиментам больше половины от зарплаты. Сейчас я плачу 62,5 процента. На четверых детей. Поэтому я могу уменьшить алименты.

– Адвокат Добровинский объяснял: «Мужчина считает, что те деньги, которые он дает в виде алиментов, идут не на детей, а на дорогие сумки, полеты на Бали и так далее».

– Это красивые слова и больше ничего. Плачу деньги даже не я – мои работодатели напрямую все переводят. Я этих денег вообще не касаюсь.

Наверное, можно заморочиться и как-то проверить, куда тратят жены эти средства. Но для этого нужно подавать в суд, а этой ерундой я заниматься не хочу.

– Для вас главное, чтобы дети жили хорошо?

– В целом я не слышал каких-то жалоб со стороны детей, что им чего-то не хватает, – сказал Аршавин.

Аршавин о внимании к нему: «Иногда устаешь. С девушкой повалялся бы один-два дня в гостишке, не обязательно куда-то уезжать»

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?36709 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
девушки и спорт
logoАндрей Аршавин
logoЗенит
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
деньги
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о том, что в Европе он запомнился покером на «Энфилде»: «Зенит» там никому не интересен. Если бы «Арсенал» чемпионом стал, мне бы говорили: «Четыре гола! А еще ты чемпионом нас сделал»
вчера, 10:47
Аршавин о внимании к нему: «Иногда устаешь. С девушкой повалялся бы один-два дня в гостишке, не обязательно куда-то уезжать»
вчера, 10:07
Аршавин о еде: «Овощи на пару – зашквар. Многие продукты даже не пробовал, но для меня это сразу говно. Все определяю на взгляд»
вчера, 09:09
Главные новости
Семшов о Юриче и «Спартаке»: «Странно, что обсуждаются такие кандидатуры. Был уволен из «Ромы» после нескольких месяцев, отправил «Саутгемптон» в Чемпионшип, в «Аталанте» продержался полгода»
сегодня, 02:18
Куман об 1:1 с Польшей: «Разочарования больше, чем радости, но Нидерланды сделали еще один шаг к чемпионату мира»
сегодня, 01:32
Дядя Рубиалеса, бросавший в экс-главу RFEF яйца на презентации книги про поцелуй с Эрмосо: «У меня были еще хлебные палочки, тоже думал их запустить. И зачем ему со мной судиться?»
вчера, 22:26Видео
Сака хочет провести в «Арсенале» всю карьеру, клуб настроен так же. Идут переговоры о новом контракте
вчера, 22:07
Александр Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться – конец. Это самая обсуждаемая команда. Когда другие клубы проваливаются, то никто слова не говорит»
вчера, 22:05
Хавьер Бордас: «Холанд и Мбаппе могли перейти в «Барселону». Неймар тоже отказал «Реалу» ради нас. Большинство хочет играть за «Барсу», мы мировой ориентир, а наш город – лучший в мире»
вчера, 21:55
Германия и Словакия разыграют прямой выход на ЧМ-2026 в очном матче. Команде Нагельсманна хватит ничьей
вчера, 21:50
40-летний Модрич квалифицировался с Хорватией на 5-й чемпионат мира. Для Месси, Роналду и Очоа ЧМ-2026 может стать шестым
вчера, 21:46
Квалификация ЧМ-2026. Германия победила Люксембург, Нидерланды и Польша сыграли вничью, Хорватия была сильнее Фарер
вчера, 21:45
Хорватия вышла на ЧМ в 4-й раз подряд. Фареры потеряли шансы на плей-офф
вчера, 21:45
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. СКА примет «Енисей», «Торпедо» против «Ротора», «Урал» в гостях у «Нефтехимика»
22 минуты назад
Вахания об 1:1: «Гол Перу не вытекал из логики матча. Тем обиднее так упускать победу. Качество игры сборной России было неплохим»
38 минут назад
Рассмотрение иска Аршавина к Барановской о сокращении алиментов перенесено на 24 декабря
55 минут назад
«Ляпы были даже у Яшина и Акинфеева. На Сафонове сказывается отсутствие игрового опыта». Колосков о голе от Перу
сегодня, 02:33
Нагельсманн о 2:0: «Люксембург должен был открыть счет, но во втором тайме Германия была гораздо лучше и заслуженно победила»
сегодня, 01:47
Пашалич о 3:1 с Фарерами: «Хорватия пропустила быстрый гол, но хорошо отреагировала. Важно стремиться к успешному выступлению на чемпионате мира»
сегодня, 01:17
Селюк о приоритетах Карпина: «Динамо» должно выгнать его пинком под жопу, фанаты – выйти с плакатами: «Валера, пошел ## ###». Он получает 2,5 млн евро – ничего себе не основная работа!»
вчера, 22:33
Дайч о деньгах в кошельке: «Всегда ношу немного купюр – 100-150 фунтов для оплаты такси в Лондоне. Предпочитаю оставлять чаевые наличными»
вчера, 22:20
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 30 из 48 сборных
вчера, 21:57
Польша и Нидерланды сыграли вничью – 1:1. Команда Кумана опережает поляков на 3 очка перед последним туром отбора ЧМ и имеет лучшую разницу мячей
вчера, 21:44