Аршавин об алиментах: «Плачу 62,5% от зарплаты на четверых детей. По закону могу их уменьшить до 50%, один суд уже прошел»

Андрей Аршавин об алиментах: плачу 62,5% от зарплаты на четверых детей.

Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с выплатой алиментов. У бывшего игрока сборной России четверо детей от двух бывших партнерш, а также дочь от нынешней девушки – Анны Петрушиной.

– В какой-то момент заголовков про вас и алименты было очень много. Как вы на это реагировали?

– Я так живу много лет. После того, что случилось в 2012 году, как меня поливала жена, – теперь мне вообще все равно.

Все эти новости просто шум. И сама Юля [Барановская] же ничего не говорила. Ее адвокаты были настолько увлечены вашими коллегами, что пропустили суд. Представляете?

Например, с Алисой (второй женой – Спортс’‘) у меня уже прошел суд, алименты там уменьшили.

– Давайте проясним: какая у вас позиция по алиментам?

– По закону человек не может платить по алиментам больше половины от зарплаты. Сейчас я плачу 62,5 процента. На четверых детей. Поэтому я могу уменьшить алименты.

– Адвокат Добровинский объяснял: «Мужчина считает, что те деньги, которые он дает в виде алиментов, идут не на детей, а на дорогие сумки, полеты на Бали и так далее».

– Это красивые слова и больше ничего. Плачу деньги даже не я – мои работодатели напрямую все переводят. Я этих денег вообще не касаюсь.

Наверное, можно заморочиться и как-то проверить, куда тратят жены эти средства. Но для этого нужно подавать в суд, а этой ерундой я заниматься не хочу.

– Для вас главное, чтобы дети жили хорошо?

– В целом я не слышал каких-то жалоб со стороны детей, что им чего-то не хватает, – сказал Аршавин.

