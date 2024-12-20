Хавбек «Пари НН» Царукян о том, как потерял палец на руке: «Засунул в сетчатый забор, перепрыгнул – открытый перелом. Если операцию сразу сделать, может, смогли бы спасти»

Хавбек «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, как потерял палец на левой руке.

— В «Краснодаре» ничего футбольного не приобрел, только потерял здоровье.

— Как ты потерял палец?

— Перелезал через забор, был выходной день, все уехали домой. Отец не смог за мной приехать. И мы попросили у воспитательницы поиграть в «квадрат» около коттеджей. Рядом был сетчатый зеленый забор. Мяч перелетел через него, а я сельский парень, который везде лазил.

Даже не мог подумать, что такое может произойти. Я засунул палец в квадрат, перепрыгнул и сломал его. Открытый перелом. Приземлился, а боль такая, что будто ущипнули — немного жжет. Я два часа был за забором, обратно только перелазить или открывать дверцу, а она была закрыта хомутом. Меня не могли достать.

В медцентре мне наложили шину, а в операционной не было свободного места. Я лежу в общем зале, ожидаю очереди. Но уже вымерли все клетки. Без шансов! Если сразу все сделать, в ту же минуту, то, может быть, смогли бы спасти, а так…

— Отсутствие пальца мешает в футболе?

— Никак не мешает, никакого дискомфорта нет, — сказал Царукян .