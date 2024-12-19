Хавбек «Пари НН» Царукян: «Отец-инвалид показывал финты, возил меня на тренировки. Я не мог свернуть с этого пути»
Валерий Царукян рассказал о влиянии отца на выбор профессии футболиста.
«У меня отец — инвалид. Попал в аварию давно, сломал позвоночник. Низ парализован. Но лежа на кровати и сидя на коляске, он показывал мне финты, все время со мной тренировался. И я не мог свернуть с этого пути, потому что я бы не простил себе.
Понятно, любовь сумасшедшая, но это и уважение к отцу. У него самого не получилось стать футболистом. Он вкладывал в меня, видел будущее в детях. Он меня каждый день возил из деревни в Ставрополь на тренировки и обратно. В машине ручное управление. Сколько бензина, нервов и всего остального было потрачено! Поэтому иного пути у меня не было», — сказал полузащитник «Пари НН».
В 13 матчах сезона Мир РПЛ на счету Царукяна 3 гола и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем