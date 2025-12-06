Зобнин о тренере «Спартака»: «Хочется, чтобы работали наши, русские ребята»

Зобнин о тренере «Спартака»: хочется, чтобы работали русские.

Роман Зобнин высказался о будущем Вадима Романова .

У исполняющего обязанности главного тренера «Спартака » в четырех матчах две победы, одна ничья и одно поражение.

«Посмотрим, какое решение примет клуб.

Хочется, чтобы работали наши, русские ребята», – сказал полузащитник.