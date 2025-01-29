Кокорин не жалеет о 250 тысячах евро на шампанское в Монако после Евро-2016: «Кайфую, есть что вспомнить. Глупо, базару нет. Сейчас в отпуске гуляю, но заказываю напитки, которые пью»
После Евро-2016, где Россия заняла последнее место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией, Кокорин вместе с Павлом Мамаевым в ночном клубе в Монте-Карло угощали всех присутствующих шампанским стоимостью 500 евро за бутылку на общую сумму 250 тысяч евро.
– По прошествии времени не жалеешь о ситуации с шампанским?
– Нет, кайфую. Типа есть что вспомнить.
– Не считаешь глупым потратить столько денег на шампанское, которое даже не пил?
– Ко мне сейчас люди приходят тоже: «Вот мы гуляли». Я говорю: «Открой ютуб, покажи мне, что ты гулял? А я тебе могу показать». Нет, глупо, базару нет. Но как Мамай сказал, я в половине (смеется).
– Ты сейчас продолжаешь так же гулять?
– Нет. Я гуляю, если в отпуск уезжаю. Но заказываю напитки, которые я пью. А не то, что я не пью. Вот так, – сказал бывший форвард сборной России в подкасте Федора Смолова Smol Talk.
Мамаев о 250 тысячах евро на шампанское в Монако после Евро-2016: «Мне говорили: «Ты должен извиниться». Отвечаю: «Перед кем и за что?» Жалею, что на такое говно потратил столько»
«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий