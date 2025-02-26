«Обидно из-за несправедливости. Арабам за убийство меньше давали. С другим паспортом мне бы не выписали такой срок». Осужденный на 10 лет за драку на Евро-2016 фанат Косов о приговоре

Осужденный во Франции фанат Павел Косов заявил о несправедливости наказания.

Напомним, Косова и еще одного россиянина Михаила Ивкина арестовали в феврале 2018 года в Германии за участие в беспорядках в Марселе во время Евро-2016. В 2022-м суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского фаната Эндрю Бэйча после матча между сборными России и Англии.

Ивкин, приговоренный к 3 годам тюрьмы, был депортирован в Россию, а Косов был осужден на 10 лет и остался отбывать наказание во Франции. В 2024-м его освободили досрочно.

– Осталась ли обида на Францию? Чувствуете несправедливость?

– Наверное, есть обида из-за несправедливости такого большого срока. Я же видел, сколько дают, например, арабам за другие деяния. За убийство меньше давали. Был бы у меня другой паспорт, мне кажется, такой срок бы не выписали.

К тому же, окажись пострадавший трезвым, ситуация рассматривалась бы иначе. По нашим законам человек в состоянии алкогольного опьянения был бы виновен в любом случае.

Тем более он сам полез, не осознавая последствий. Но во Франции он – жертва, – заявил Павел Косов.

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