«Если Гусева оставят главным, у «Динамо» есть шанс оказаться в стыках. Вылететь второй раз надо, что ли?» Заварзин о тренере

Юрий Заварзин: если «Динамо» оставит Гусева тренером, может вылететь из РПЛ.

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин допустил, что у «Динамо» может вылететь из Мир РПЛ , если Ролана Гусева оставят главным тренером команды.

В субботу «Спартак » дома сыграл вничью с бело-голубыми со счетом 1:1. Обеими командами руководят исполняющие обязанности главного тренера – Ролан Гусев у «Динамо» и Вадим Романов у «Спартака».

– Как думаете, есть ли у Романова и Гусева шансы остаться главными тренерами?

– Нет. Ни у того, ни у другого нет шансов. Если Ролана оставить главным, то есть шанс оказаться в стыках – там же все на тонкого внизу. Второй круг начнется, и что тогда? Вылететь второй раз, что ли, надо? Все очень сложно.

Причем составы приличные что у тех, что у других. Несравнимые с Нижним Новгородом или «Сочи». А что происходит? Тут только ошибка тренера, не более того. В основном все от работы тренера идет – материал‑то есть для красивого и хорошего футбола.

– Обоим клубам неудовлетворительную оценку ставите по итогам этой части сезона?

– Однозначно. У «Динамо » – на 100% неудовлетворительно. Все надеялись на Карпина, что он чудеса сотворит, но не сотворил. А что касается «Спартака»… Тренера убрали, который был выдающимся футболистом, а как тренер показывал не очень хороший пример футболистам своим истеричным поведением. Это все откладывается на игре команды, – сказал Заварзин.