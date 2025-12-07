  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Если Гусева оставят главным, у «Динамо» есть шанс оказаться в стыках. Вылететь второй раз надо, что ли?» Заварзин о тренере
17

«Если Гусева оставят главным, у «Динамо» есть шанс оказаться в стыках. Вылететь второй раз надо, что ли?» Заварзин о тренере

Юрий Заварзин: если «Динамо» оставит Гусева тренером, может вылететь из РПЛ.

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин допустил, что у «Динамо» может вылететь из Мир РПЛ, если Ролана Гусева оставят главным тренером команды. 

В субботу «Спартак» дома сыграл вничью с бело-голубыми со счетом 1:1. Обеими командами руководят исполняющие обязанности главного тренера – Ролан Гусев у «Динамо» и Вадим Романов у «Спартака».

– Как думаете, есть ли у Романова и Гусева шансы остаться главными тренерами?

– Нет. Ни у того, ни у другого нет шансов. Если Ролана оставить главным, то есть шанс оказаться в стыках – там же все на тонкого внизу. Второй круг начнется, и что тогда? Вылететь второй раз, что ли, надо? Все очень сложно.

Причем составы приличные что у тех, что у других. Несравнимые с Нижним Новгородом или «Сочи». А что происходит? Тут только ошибка тренера, не более того. В основном все от работы тренера идет – материал‑то есть для красивого и хорошего футбола.

– Обоим клубам неудовлетворительную оценку ставите по итогам этой части сезона?

– Однозначно. У «Динамо» – на 100% неудовлетворительно. Все надеялись на Карпина, что он чудеса сотворит, но не сотворил. А что касается «Спартака»… Тренера убрали, который был выдающимся футболистом, а как тренер показывал не очень хороший пример футболистам своим истеричным поведением. Это все откладывается на игре команды, – сказал Заварзин.

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1467 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoДеян Станкович
logoВадим Романов
logoРолан Гусев
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
Юрий Заварзин
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Насколько низко «Спартак» и «Динамо» к паузе? Только дважды было хуже
6 декабря, 19:35
Романов об 1:1 с «Динамо»: «Спартак» контролировал ход игры, за исключением короткого отрезка во 2-м тайме. Невозможно в дерби доминировать всю игру»
6 декабря, 17:19
Гусев хотел бы быть главным тренером «Динамо»: «А кто бы не хотел? Есть такие? Не думаю, что мне есть смысл отвечать на вопрос о будущем»
6 декабря, 16:54
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
сегодня, 04:49
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Корнеев о «Краснодаре»: «Не помешал бы топовый нападающий на подмену Кордобе. Единственная позиция, которую можно усилить»
4 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
19 минут назад
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
29 минут назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
42 минуты назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 05:00
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00