Дюков о мотивации клубов РПЛ без еврокубков: «Проблем не было, для владельцев важно быть выше в таблице. В конце года могут быть решения о возвращении»
Александр Дюков сказал, что у клубов Мир РПЛ достаточно мотивации без еврокубков.
– Допускаете ли вы, что в предстоящем сезоне клубы будут бороться не только за призовые места, но и за еврокубки?
– В прошедшем чемпионате клубы боролись и за призовые, и за 4-5‑е места. Проблем с мотивацией не было. Я говорил с владельцами и акционерами клубов, для них было важно быть выше в таблице.
В конце года могут быть приняты соответствующие решения. Есть рейтинг, он определяет то, какие места будут являться еврокубковыми, – сказал президент РФС.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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