Дюков о мотивации клубов РПЛ без еврокубков: «Проблем не было, для владельцев важно быть выше в таблице. В конце года могут быть решения о возвращении»

Александр Дюков сказал, что у клубов Мир РПЛ достаточно мотивации без еврокубков.

– Допускаете ли вы, что в предстоящем сезоне клубы будут бороться не только за призовые места, но и за еврокубки?

– В прошедшем чемпионате клубы боролись и за призовые, и за 4-5‑е места. Проблем с мотивацией не было. Я говорил с владельцами и акционерами клубов, для них было важно быть выше в таблице.

В конце года могут быть приняты соответствующие решения. Есть рейтинг, он определяет то, какие места будут являться еврокубковыми, – сказал президент РФС.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.