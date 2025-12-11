Сафонов и Забарный впервые играют за «ПСЖ» вместе. Украинец вышел на замену в матче с «Атлетиком»
Сафонов и Забарный впервые сыграли вместе.
Матвей Сафонов и Илья Забарный впервые играют за «ПСЖ» одновременно.
Россиянин вышел на матч Лиги чемпионов против «Атлетика» в стартовом составе. Украинец появился после перерыва, заняв место Маркиньоса.
Вратарь проводит 2-ю игру за клуб в текущем сезоне, защитник – 17-ю.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
