Семин о данных Минспорта, что 62% болельщиков поддерживают ужесточение лимита: «Нужен более правильный и массовый опрос людей, которые ходят на матчи»

Юрий Семин прокомментировал исследование Минспорта о лимите на легионеров в РПЛ.

Экс-тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал результаты опроса болельщиков по поводу лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Министерство спорта РФ ранее опубликовало результаты исследования, согласно которому 62% респондентов поддержали ужесточение лимита.

«Думаю, что нужен более правильный и массовый опрос людей, которые ходят на матчи российской Премьер-лиги, ФНЛ, болеют за свои любимые команды и сборную России.

Это создаст объективную картину происходящего в российском футболе», – заявил Семин.

