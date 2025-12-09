Семин о данных Минспорта, что 62% болельщиков поддерживают ужесточение лимита: «Нужен более правильный и массовый опрос людей, которые ходят на матчи»
Юрий Семин прокомментировал исследование Минспорта о лимите на легионеров в РПЛ.
Экс-тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал результаты опроса болельщиков по поводу лимита на легионеров в Мир РПЛ.
Министерство спорта РФ ранее опубликовало результаты исследования, согласно которому 62% респондентов поддержали ужесточение лимита.
«Думаю, что нужен более правильный и массовый опрос людей, которые ходят на матчи российской Премьер-лиги, ФНЛ, болеют за свои любимые команды и сборную России.
Это создаст объективную картину происходящего в российском футболе», – заявил Семин.
Михаил Дегтярев: «Какой смысл содержать за счет налогоплательщиков столько африканских и латиноамериканских легионеров? У нас есть исторический шанс восстановить отечественную школу»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
